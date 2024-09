Dani Senabre revela la intención de Pedri con sus palabras sobre la preparación física de Flick: "Una factura"

Las lesiones están dando mucho que hablar en este inicio de temporada y los datos reflejan una situación muy preocupante en LaLiga. Y es que desde el 15 de agosto, fecha en la que se disputó la primera jornada del campeonato liguero, hasta el pasado lunes son 33 los jugadores lesionados tras las primeras cuatro jornadas.

Y a estas bajas hay que sumar las de Mikerl Oyarzabal y Éder Militao. El atacante español, tal y como confirmó Luis de la Fuente en rueda de prensa, sufre un esguince de tobillo y tuvo que abandonar en camilla el partido que España disputó en Belgrado. El brasileño, por su parte, una pequeña lesión muscular en el muslo derecho y estaría dos semanas apartado de los terrenos de juego, según la información de Arancha Rodríguez.

LOS ELOGIOS ENVENENADOS DE PEDRI

Pedri concedió una entrevista a Mundo Deportivo durante la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y el canario dejó unas declaraciones muy sorprendentes sobre la preparación física del Fútbol Club Barcelona, que cuenta por victorias los cuatro partidos que ha disputado en este inicio de temporada.

"Trabajamos muy duro y en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70 o el 80 y mantiene el nivel físico", explicaba el centrocampista canario sobre la importancia del trabajo físico que realiza el Barça de Hansi Flick.

EFE Hansi Flick durante una rueda de prensa.

Y agregaba, elogiando al técnico alemán: "En el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han llegado nos hacen muy bien".

Pese a las alabanzas, Pedri reconocía que todavía no está en su mejor momento, pero confesaba las buenas palabras de sus compañeros sobre el trabajo de Flick. "Nosotros llegamos más tarde después de la Eurocopa, pero los que estuvieron en la pretemporada dicen que le dieron bastante caña con ejercicios de fuerza y mucho trabajo físico", destacaba el canario.

Y añadía para concluir: "Cuando llegamos nosotros nos dieron un arreón final hasta que empezaron los partidos. Y una vez empezada la competición el trabajo es diferente".

LA OPINIÓN DE DANI SENABRE

Dani Senabre, durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, quiso dar su punto de vista sobre las palabras del centrocampista del Barcelona y afirmó: "Creo que sobre Pedri, el año pasado, se llegaron a filtrar una serie de informaciones que apuntaban al descontento con el centrocampista debido a su cuidado dentro y fuera del campo".

EFE Pedri junto a Lamine Yamal en un entrenamiento de la selección española.

Juanma Castaño, por su parte, quiso hacer referencia a esas informaciones y señaló: "Nosotros no dimos nunca una información de ese tipo. Jamás nos hicimos eco. Así que, no nos responsabilicen a nosotros de algo que no dijimos".

"Y es más, el entorno del jugador nos acusa de no defender al jugador de aquellas acusaciones", resaltó el director de El Partidazo de COPE. "El trabajo del periodista, Juanma, no es ese", agregaba Dani Senabre.

"El cabreo de Pedri, según me consta a mí, es con la aparición de esas informaciones desde dentro del club. Y lo que me parece es que ha aprovechado que ahora todo va bien para pasar esta factura", sentenció el tertuliano de El Partidazo de COPE

