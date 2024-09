Dani Senabre llama la atención a Flick por un aspecto del Barça - Getafe: "No me gusta que juegue así"

El Barcelona logró este miércoles su séptima victoria en siete partidos de Liga tras ganar 1-0 al Getafe gracias a un gol de Lewandowski. Los azulgranas no jugaron su mejor partido e incluso pudo acabar perdiendo dos puntos si Borja Mayoral hubiera acertado en el remate que tuvo en el minuto 95 y que falló completamente solo. Con estos tres puntos, los de Hansi Flick vuelven a tener una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que este martes derrotó 3-2 al Alavés.

El partido empezó con un buen Getafe, que pudo incluso adelantarse con un cabezazo de Carles Pérez que detuvo Iñaki Peña. El portero disputaba su primer encuentro como titular tras la grave lesión de Ter Stegen. Él, Eric García, Pablo Torre y Marc Casadó fueron las tres novedades en el once titular que puso el entrenador alemán. Cuando el Barcelona empezó a dominar el juego, llegó el gol de Lewandowski que más tarde sería el definitivo para lograr los tres puntos. El tanto llegó con un centro por alto de Koundé desde la derecha que no pudo atrapar David Soria y que dejó el balón muerto para que el delantero polaco rematara a puerta vacía. Lewandowski lograba su séptimo gol en siete partidos.

A partir de ahí el Barcelona se adueñó de la pelota y pudo ampliar su ventaja con un gran disparo de Lamine Yamal en la segunda parte que obligó a una gran parada de David Soria, que evitó el 2-0 con una estirada a mano cambiada cuando la pelota se dirigía a su escuadra derecha. El portero también fue protagonista en la jugada polémica del partido, cuando al saltar a por un balón estiró la pierna y le clavó los tacos a Lewandowski en el pecho. Ni el árbitro ni el VAR vieron penalti pero en Tiempo de Juego, tanto Paco González como Pedro Martín se quejaron por la decisión de no señalar pena máxima a favor de los azulgranas.

Soria también evitó el gol de Raphinha, tras un gran disparo pegado al palo en el saque de una falta y que el portero despejó con otra gran estirada. Lamine Yamal también pudo marcar en un rechace de córner pero su tiro se fue ligeramente alto y acabó golpeando en el larguero por la parte superior.

A pesar de dominar casi todo el partido, el Barcelona acabó pidiendo la hora después de dos jugadas en ataque del Getafe casi iguales. Las dos ocasiones fueron con centros desde la banda derecha, el primero lo despejó Cubarsí en área pequeña y el segundo no acertó a rematarlo Borja Mayoral pese a estar completamente solo dentro del área.

Dani Senabre analiza la victoria

Dani Senabre, comentarista de El Partidazo de COPE, habló de la victoria de los azulgranas ante el Getafe en el que ha sido el peor partido de los de Flick en Liga: "Lo mejor de hoy es que no recordaba la sensación de pedir la hora y sufrir al final y eso es muy bueno. Lo que ha pasado hoy, los años anteriores eran cada semana, estar 1-0, sufrir, minutos finales, te rematan, pides la hora... ha pasado con Valverde, Koeman, Xavi, incluso cuando se ha ganado la Liga y con Flick no había pasado. Siete partidos y hay uno en el que acabo sufriendo; lo doy por bueno. Evidentemente, no me gusta que jueguen así, hay cosas mejorables. Este sufrimiento era casi cada semana el año pasado".

