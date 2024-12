Dani Senabre explica por qué Lamine Yamal no empeoró de su lesión pese a seguir jugando: "Un experto"

El Barcelona vive su peor momento de la temporada, después de sumar solo cinco puntos de los últimos 18 que ha disputado: con una victoria, ante el Mallorca; dos empates, ante el Celta y el Betis; y tres derrotas, contra la Real Sociedad, Las Palmas y el Leganés, estas dos últimas derrotas, en Montjuic. Esta mala racha ha hecho que los azulgranas pierdan los diez puntos de ventaja que tenían sobre el Atlético de Madrid, que ahora mismo se encuentra empatado a puntos en el liderato, con un partido menos, y al que se enfrenta este sábado a partir de las 21:00 horas. Además, también ha aprovechado esta situación el Real Madrid, que tras caer ante el Barça 0-4 en el Santiago Bernabéu parecía que casi adiós a la Liga y que ahora se encuentra a solo un punto, con un partido menos.

A esta pérdida de puntos hay que sumarle la mala noticia de la lesión de Lamine Yamal. El club ha confirmado este lunes que el canterano se perderá las próximas 3-4 meses por la lesión de tobillo sufrida ante el Leganés, por un esguince de grado 1 del ligamento intertibio-peroneo anterior del tobillo derecho.

EFE Lamine Yamal, junto a Marcus Sorg, en el momento en que se retira del Barcelona-Leganés, por problemas físicos

El jugador sufrió una torcedura en el minuto 15 y llegó a pedir el cambio, pero acabó aguantando y no fue sustituido hasta el el 75. La buena noticia para los azulgranas es que, a pesar de no poder contar con Lamine para el partido clave ante el Atlético de Madrid, el equipo no volverá a jugar un partido importante hasta el miércoles 8 de enero, cuando se enfrentará ante el Athletic de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España. Para ese encuentro, Flick podría contar con Lamine y sino, podría estar para la posible final el domingo 12.

dani senabre y la lesión de lamine yamal

En El Partidazo de COPE hablamos de la nueva lesión de Lamine Yamal y los problemas del Barcelona en su mala racha de resultado. Dani Senabre explicó que el canterano, a pesar de jugar lesionado durante una hora, no empeoró su problema por esta decisión: "Dos cosas quiero decir. La primera es que no me está gustando nada la política de cambios en general de Hansi Flick. Estos dos partidos, y lo hemos dicho, incluso cuando el Barça ha ganado en Dortmund, los cambios parecen maravillosos porque, lógicamente, entra Ferran y mete dos goles, pero el mejor momento del Dortmund es cuando hace los cambios. Flick contra el Betis empieza a quitar a Lewandowski, Raphinha y Pedri, y el partido acaba empatado; y ayer también los cambios son sospechosos".

"Y por otro lado quiero decir que hoy he coincidido en una entrevista con un experto en patología del tobillo del Instituto Cugat, que se llama David Barastegui, y nos ha dicho que era igual que hubiera jugado 70, 80 o 200 minutos, que la lesión no le iba ni a más ni a menos por haber jugado más minutos del tipo de lesión que tiene en el tobillo Lamine. Y también nos ha dicho que tampoco importa que haya tenido precedentes en ese mismo tobillo, no el mismo ligamento, pero el mismo tobillo, en otras lesiones que ha tenido. O sea que para responder desde el punto de vista médico a la pregunta de si hubiera sido mejor, que yo también lo hubiera cambiado, pero de si hubiera sido mejor que Flick retirara del campo a la Lamine, a nivel de tobillo no hay afectación por esa decisión".