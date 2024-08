Dani Senabre destaca un aspecto de Flick muy diferente a Xavi: "Lo ha cambiado todo"

El Fútbol Club Barcelona remontó al Rayo en Vallecas con una gran segunda mitad el tempranero tanto de Unai López, para firmar el pleno de triunfos en tres jornadas con Hansi Flick, gracias a los goles de Pedri y de la nueva estrella azulgrana Dani Olmo, que lideró la reacción culé (1-2).

La entrada del jugador catalán cambió por completo el rumbo del partido. El nuevo centrocampista del Barcelona se convirtió en el gran referente del equipo el día de su estreno. Por su parte, el Rayo plasmó su superioridad en el primer acto gracias a su intensidad sobre el terreno de juego, pero fue superado en la segunda parte del partido.

EFE Hansi Flick junto a Robert Lewandowski

La lesión de Marc Bernal

Por otro lado, tanto Pedri como la joven promesa Marc Bernal recibieron duros golpes por los que no pudieron terminar el partido. Más preocupante es el caso del mediocentro defensivo, que en los últimos instantes salió lesionado. "Pese a la victoria nadie está contento en el vesturario. Marc Bernal está lesionado y mañana se le realizarán más pruebas", ha indicado Hansi Flick tras el encuentro. Helena Condis confirmó que, tras las primeras pruebas a las que ha sido sometido, podría tener rotos los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Pese a la mala noticia del joven Bernal, el Barcelona sale de Vallecas con nueve puntos de nueve posibles en los primeros tres partidos. Está buena dinámica del club en lo deportivo contrasta con todos los problemas que tiene el Barça en el mercado. Los problemas con el límite salarial llevan marcando los veranos a los azulgranas durantes estos últimos años. Y este no ha sido menos.

EFE MADRID, 27/08/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal (3d) se retira lesionado durante el partido de la tercera jornada de Liga en Primera División que Rayo Vallecano y FC Barcelona disputan este martes en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Mariscal

El verano azulgrana

De hecho, el club puede que termine fichando solo a Dani Olmo (47 millones de euros más variables) y a Pau Víctor (2,7 millones de euros), en un mercado que ha estado marcado por las salidas inesperadas y el caso Nico Williams. El delantero del Athletic Club protagonizó el culebrón del verano tras su gran Eurocopa, pero finalmente decidió quedarse en Bilbao.

Por otro lado, el tema de las salidas ha sido el gran protagonista de estas últimas semanas. La más importante ha sido la de Ilkay Gündogan, que aceptó salir para poder ayudar económicamente al club. Por otro lado, las salidas de Lenglet, Vitor Roque, Faye o Julián Araujo también han buscado aligerar la masa salarial en un convulso agosto.

El gran cambio de Flick

No obstante, está claro que la figura del verano para el Barcelona no es otra que Hansi Flick. El entrenador alemán ha caído de pie en Can Barça y está siendo el hombre clave de los primeros partidos. El equipo tiene una cara radicalmente diferente a con la que jugó la temporada pasada con Xavi Hernández.

Las victorias sobre el terreno de juego siempre servirán para calmas las aguas revueltas en un club tan complicado como el Barcelona. En este sentido, el Barça de Flick no solo gana sino que también genera ilusión entre los aficionados. En esta misma línea ha opinado Dani Senabre sobre Flick en El Partidazo de COPE: "Estoy ilusionado con el Barça. Son tres jornadas y es muy pronto pero yo estoy encantado con lo que veo de Flick".

EFE Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

"Los que decían que no es todo culpa de Xavi y que por cambiar de entrenador no iba a cambiar todo, pues de momento ha cambiado todo. Es un equipo que va ganando y sigue atacando, que era un trauma que yo tenía con el Barça de Xavi, Setién o Koeman, que cuando ganaba con un gol de diferencia se echaba atrás", ha comentado el tertuliano.

Además, ha comentado que "es un tío que no se queja. No hay estridencias en la sala de prensa. En la banda no hay protestas y no le expulsan. Así que de momento cero críticas", ha concluido Senabre.

