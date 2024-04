Dani Senabre descubre el verdadero motivo por el que Laporta habla de repetir el Clásico: "Triunfa"

Este lunes vivimos la gran resaca que dejó la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con gran polémica arbitral y que dejó el título casi sentenciado a favor del conjunto blanco, que aventaja ya en once puntos a falta de seis partidos de Liga.

El Madrid ganó gracias a un gol de Bellingham en el descuento, que era el definitivo 3-2 final. Antes de eso, El Barça se adelantó con un gol de Christensen a la salida de un córner, a lo que respondió Vinicius al marcar un penalti cometido por Cubarsí sobre Lucas Vázquez. Antes del descanso, un córner sacado por Raphinha lo tocó Lamine Yamal en el primer palo y, cuando le pelota entraba en la portería, Lunin puso las manos para despejarla. Soto Grado acabó señalando córner y el VAR, tras revisarlo, decidió que siguiera el juego al considerar que en ninguna de las imágenes podía verse que la pelota entrara claramente.

Frame del posible gol del Barcelona





En la segunda parte, los culés volvieron a adelantarse con un gol de Fermín y Lucas Vázquez empató al minuto a pase de Vinicius. El partido acababa con el gol de Bellingham y con la explosión en el Santiago Bernabéu de una afición que ya ve campeón de Liga a su equipo.

Las críticas arbitrales post partido

Nada más acabar el partido, Ter Stegen fue el primero en hacer una dura crítica a la Liga por la ausencia de tecnología de gol capaz de aclarar una jugada tan polémica como el gol fantasma de Lamine Yamal. El portero azulgrana afirmó que "No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ángulo para chequearlo. Es una vergüenza para el fútbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza". Después, en sala de prensa, era Xavi Hernández el que seguía la línea de su futbolista y criticó la decisión de Soto Grado durante el Clásico: "Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima".

Los jugadores del Barcelona hablan con el árbitro Soto Grado





Este lunes, toda esta polémica creció después de que el Barcelona emitiera un vídeo en sus redes sociales en el que Joan Laporta era muy duro contra el arbitraje del partido. El presidente dijo que “Ayer hubo varias jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al llamado gol fantasma del Lamine. Requeriremos de inmediato al CTA y a la RFEF para que nos facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y no descartamos pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR”.

Dani Senabre y el vídeo de Joan Laporta

En el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE analizamos el discurso dado por Joan Laporta criticando la actuación arbitral y Dani Senabre fue uno de los que habló de la intención del presidente del Barcelona con sus palabras: "Laporta convence a su público. La gente, en el mejor de los casos, está un 60-40% con Laporta. Laporta no hace esto porque crea que se va a repetir el partido, lo hace para que la gente diga 'mira este es mi presidente, mira cómo me defiende contra la Liga que nos ha robado'; y en eso, triunfa".

