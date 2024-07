Dani Carvajal compara cómo afrontan Morata y Joselu las críticas en redes sociales: "En el otro extremo"

En esta Eurocopa no solo se habla de la ilusión que genera España. Dentro de la Selección también se han producido situaciones de tensión como las críticas a Álvaro Morata y sus declaraciones hablando sobre ello. Juanma Castaño le preguntó a Dani Carvajal si en el grupo le ayudaban y el lateral hizo en El Partidazo de COPE esta comparación con Joselu Mato.

Álvaro Morata tras la victoria de España ante Alemania. | CORDON PRESS

El gran deseo de España es la cuarta Eurocopa, como lo es de su seleccionador, y también de su capitán, Álvaro Morata. Pese a todo, el delantero del Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento. Con tan solo un gol marcado en la presente edición, el que abrió el marcador en el debut de la selección contra Croacia, el delantero ha sido cuestionado.

Morata, pese a ser siempre una de las grandes dianas en cuanto a críticas a la selección, es el cuarto máximo goleador histórico del combinado nacional con 36 tantos, solo por detrás de David Villa, Raúl y Fernando Torres. Sin embargo, el delantero manifestó en El Mundo sus dudas de continuar jugando para España a sus 31 años de edad.

"En España no hay respeto por nada ni por nadie", añadió Morata, muy dolido con el trato que ha recibido estos últimos años, "es mi opinión desde el fondo de mi corazón, pero como digo muchas veces, hay momentos en los que para mí en España es complicado". En cualquier caso, el jugador lo ha dejado todo sobre el campo.

Las críticas en redes sociales

Las declaraciones de Morata fueron replicadas por toda la prensa y el periodista de El Confidencial Ulises Sánchez-Flor escribió un análisis titulado: Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa. Este provocó el enfado del entorno del futbolista, como quedó demostrado con la reacción de su mujer.

Gesto de euforia de Álvaro Morata tras la consecución del pase de España a la final de la Eurocopa. CORDONPRESS

Morata sitúa el clic en su salida del Santiago Bernabéu. Lo dijo en El Mundo a solo dos días de una semifinal de la Eurocopa, saliéndose del canon de capitán clásico que sabe elegir qué y cuándo decir las cosas. "¿Un meme? Llevo siéndolo desde que salí del Madrid". Ahí se fue al Chelsea y después llegó al Atlético, donde comenzaron más críticas.

Después llegaron más memes, como los de los fueras de juego en los que suele caer. O la puntería. La tormenta lleva siendo imparable mucho tiempo, pero cuando el foco se posa sobre él, como en esta Eurocopa, se convierte en un tornado. Incluso a quien su algoritmo de redes sociales no tiene que ver con el deporte, le llegan chistes sobre Morata.

En esta ronda de entrevistas también ha trasladado: "No quiero dar la sensación de que estoy aquí quejándome o que soy un llorón". Ha conseguido justamente lo contrario, porque Morata ha acumulado titulares de los que generan ruido y debate, seguramente los más polémicos desde que arrancó la Eurocopa siendo capitán. Juanma Castaño le preguntó a Carvajal por esto.

Dani Carvajal compara a Morata y Joselu

"Sí intentas decirle oye, que esto no tiene importancia, deja de tal... Pero al final cada jugador gestiona eso de una manera", señala Carvajal en El Partidazo, "hablo con mi cuñado Joselu, que viene de allí, de Galicia, y le suda un huevo todo": "Yo con mi madre mataba gallinas y he visto como... A mí eso me da igual".

Carvajal ve que son "dos extremos de gestión de situaciones". En cualquier caso, cree que esta situación no ha afectado a Morata: "El otro día a mí me gustó mucho como jugó, hice un trabajo emocionante, se vació, salió para un lado, para otro, presionando, fijando a los centrales... Ves otros delanteros en la Eurocopa y no hacen ni la mitad de lo que ha hecho Álvaro".