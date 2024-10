Cucurella revela a Juanma Castaño cómo zanjó la polémica con Haaland por su canción: "Se lo tomó personal"

Una de las imágenes de la celebración de la Eurocopa de fútbol del pasado verano en la madrileña Plaza de Cibeles, con los jugadores de selección española haciendo vibrar a miles de aficionados, fue el momento en que Marc Cucurella cogió el micrófono para interpretar la famosa canción que le acompaña desde hace meses en Inglaterra.

El origen de esa canción está en la hinchada del Chelsea, que se inventó una 'cancioncilla' que decía así: "Cucurella, Cucurella; he eats paella, he drinks Estrella and his hair is fucking massive", que traducido quiere decir "Cucurella, Cucurella, come paella, bebe estrella y su pelo es tremendamente 'tocho'"

Cargando…

Sin embargo, en España esa canción tuvo una particular versión que extendió por redes un usuario llamado Adri Navarro, que lucía una melena muy parecida a la del futbolista. Tanto la música como la letra eran diferentes, pero fue la que triunfó en nuestro país.

Cargando…

"Cucu-Cucurella se come una paella. Cucu-Cucurella se bebe una estrella. Haaland, tiembla, que viene Cucurella. Haaland, tiembla, toma una galleta".

La selección española celebra la consecución de la Eurocopa en la Plaza de Cibeles, en Madrid

CUCURELLA SE SINCERA SOBRE SU CANCIÓN CON JUANMA CASTAÑO

Este miércoles, en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño le preguntó, literalmente, si "lo de tu canción, yo ya no sé si te toca las narices, si te hace gracia o si pasas totalmente".

CORDONPRESS Marc Cucurella, en un partido del Chelsea

Cucurella confesó que prácticamente cualquiera que le ve se la canta: "Sí que es verdad que ahora todo el mundo que me ve me canta la canción. Ya sea en Inglaterra, que la cantan de otra manera, pero ya salgo a calentar, ya se escucha por ahí".

Pero lejos de molestarle, le resulta "divertido. Al final, lo bueno es que siempre va a quedar como esa canción, como el recuerdo de la Eurocopa del 2024. Cuando escuchas canciones, a veces te transportan a momentos y yo creo que eso a todo el mundo le va a quedar como ese recuerdo. Pero bueno, yo me lo tomo bien".

El fenómeno de la canción también ha llegado a las calles, donde "cada vez que paso por alguien que me reconoce, lo primero que me dice... O sea, vas caminando y se escucha por detrás '¡Cu-cu-cu-curella!'. Sobre todo, los niños, que parece que les da más vergüenza pararme, pero cuando paso entre ellos, solo cuando son unos cuantos, dicen '¡Cu-cu-cu-curella!'"

La duda para Juanma Castaño es si a Haaland le sentó bien la versión que triunfó en España, y que menciona explícitamente al delantero del Manchester City.

Cucurella confesó que "sí, yo creo que sí que se lo tomó un poco personal, pero no por él, sino por cómo le llegó la información", zanjó Cucurella.

Haaland, que algo de español sabe, aunque solo sea porque veranea en Marbella, no pareció encajarla de la mejor manera según la escuchó pero, según el lateral del Chelsea, "yo creo que el tema lo ha dado por zanjado porque luego habló con Palmer (jugador del Chelsea), Haaland le preguntó por mí y Palmer le dijo que era my buen tío, y ya quedó ahí".

El caso es que, por lo que explica el futbolista de la Selección española, el problema es que al delantero noruego del City "le debió haber llegado un montón de información, porque Palmer me dijo que al día siguiente estaba en el TikTok y todo el rato le salían mis vídeos, pues imagínate. Le debían mandar un montón de vídeos y se debía pensar como que la canción era personal contra él, pero al final él salía ahí porque es un gran jugador, como podría haber salido otro jugador top, como Mbappé o Messi, porque al final son reconocidos y es más fácil de asociarlos. Y sí que se lo tomó un poco personal, pero bueno, sin más", finalizó.