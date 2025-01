La crítica de Juanma Castaño a Hansi Flick por elegir a Szczesny como titular ante el Benfica: "Sin necesidad"

El Barcelona se clasificó este martes de manera directa para los octavos de final de la Champions League tras ganar 4-5 al Benfica en un partido loco. Los azulgranas remontaron después de ir perdiendo en dos ocasiones por dos goles y lo hicieron gracias a un gol de Eric García, en el minuto 86, y a otro de Raphinha, en el 96'.

Después de que Plavidis marcara el 1-0 nada más empezar y Lewandowski empata desde el punto de penalti, llegó un balón largo desde la defensa del Benfica que acabó con una mala salida de Szczesny, llevándose por delante a Balde y dejando la pelota muerta para que Plavidis volviera a marcar. El delantero tuvo una de sus mejores noches después de hacer el 'hat trick' a la media hora, tras un penalti de Szczesny en otra mala salida que acabó en el 3-1.

EFE Los jugadores del Benfica celebran uno de sus goles al Barça

En la segunda parte, el Barcelona se metió el partido con un gol de Raphinha de cabeza aprovechando una mala salida de balón de Trubin. Pero casi al instante, Araujo se marcó el 4-2 en propia puerta y obligaba a los azulgranas a volver a empezar la pelea para remontar.

Ahí aparecieron los tres goles históricos, primero con un penalti marcado por Lewandowski; después con un cabezazo de Eric García a pase de Pedri que igualaba el partido; y por último, cuando parecía que los dos equipos se repartirían los puntos, con un contragolpe culminado por Raphinha que daba la victoria a los de Flick por 4-5.

APS / Cordon Press Raphinha marcó en el descuento para dar los tres puntos a los azulgranas

Con esta victoria, el Barcelona continúa en segunda posición, a tres puntos del Liverpool y con una sola jornada por disputarse. El próximo miércoles a las 21:00, los 16 partidos que se jugarán a la vez decidirán los ocho partidos que se meterán en octavos de final de manera directa, los que se clasificarán para la ronda que de paso posteriormente a esos octavos, y los que queden eliminados.

Hansi Flick decidió apostar por Szczesny en la portería, después de confiar en él en la Supercopa de España por un retraso de Iñaki Peña a la hora de llegar a una reunión previa al partido de semifinales ante el Athletic de Bilbao. Y esa decisión sería clave porque el portero polaco fue el protagonista negativa en dos de los goles portugueses. Primero, con la mala salida en la que casi lesiona a Balde y que fue el 2-1; y después por el penalti cometido sobre Aktürkoglü que supuso el 3-1.

APS / Cordon Press Balde choca con Szczesny durante el partido de este martes

Hay que recordar que Szczesny llegó tras la grave lesión de Ter Stegen, lo que provocó que el Barcelona fichara al portero que ya estaba retirado. Hasta ahora, solo ha disputado cinco partidos, en los que le han marcado cinco goles. Su debut fue en Copa del Rey ante el Barbastro (0-4), en el que no tuvo demasiados problemas ante un rival muy inferior. En la Supercopa, Flick le dio la titularidad ante el Athletic de Bilbao en las semifinales después de que Iñaki Peña llegara tarde a una charla, lo que provocó el castigo de Flick. Los azulgranas ganaron 0-2 y el polaco estuvo muy seguro bajo palos, aunque dejó dudas en alguna salida. En la final ante el Real Madrid, Szczesny volvió a ocupar la portería. En el primer gol de Mbappé no pudo hacer nada pero luego fue expulsado después de otra mala salida que acabó en una falta sobre el delantero francés y la roja directa.

la crítica de juanma castaño a flick

En El Partidazo de COPE se habló de la decisión de Hansi Flick de apostar por Szczesny en la portería ante el Benfica y Juanma Castaño fue muy crítico con esta decisión:

"A los entrenadores se les pide que solucionen problemas. Cuando no los pueden solucionar, pues bueno, lo sentimos. Pero si no tienes un problema y tú lo generas, como lo ha generado hoy Flick, es lo más grave que puede hacer un entrenador. El Barça no tenía ningún problema en la portería y hoy ha generado un problema en la portería, sin necesidad. Es el partido de un jugador que lleva jugados 100 minutos en los últimos ocho meses".