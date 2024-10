La crítica de David Sánchez a Luis de la Fuente por sus palabras tras la victoria de España: "No le pega"

Luis de la Fuente se convirtió en uno de los grandes protagonistas en la semana del parón de selecciones después de la victoria de la selección española ante Serbia, que le valía a España para clasificarse para los cuartos de final de la Liga de las Naciones matemáticamente. La selección ganó 3-0 con goles de Laporte, Morata y Baena, en un partido en el que los hombres de Luis de la Fuente dominaron por completo y en el que realizar un gran juego con múltiples ocasiones de gol.

Miguel Ángel Díaz contó en Tiempo de Juego tras acabar el partido, que Luis de la Fuente había alcanzado los 25 partidos, en los que ha conseguido 20 victorias. Esta gran racha le ha hecho lograr una Eurocopa y una Liga de las Naciones, además de conseguir la clasificación para la fase final de este año.

El sábado pasado España logró tres puntos importantes gracias a la victoria por la mínima ante Dinamarca, gracias a un gol de Zubimendi. El partido dejó la polémica por las faltas recibidas por Lamine Yamal, que acabó marchándose cojeando del estadio y que al día siguiente se marchó de vuelta a Barcelona para ser sometido a unas pruebas médicas que dictaminaron que sufría una sobrecarga en el isquiotibial del muslo izquierdo. Este parte médico calmó los nervios que existían ante una posible lesión más importante de la joven estrella, que podría incluso jugar el partido de Liga que enfrentará a los azulgranas ante el Sevilla.

Esta lesión de Lamine Yamal provocó que en la previa del segundo partido de esta ventana de selecciones, Luis de la Fuente fuera cuestionado por la sobrecarga de partidos de algunos futbolistas. El seleccionador dejó muy claro en la rueda de prensa del lunes que él habló con el futbolista del Barcelona tras la victoria ante Dinamarca para saber si estaba bien para jugar ante Serbia, y al escuchar las dudas sobre su estado físico, decidió dar libertad al azulgrana para macharse de vuelta a Barcelona.

Luis de la Fuente sorprendió en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Serbia al ser preguntado por si, con el gran partido de España y otra clasificación para la Liga de las Naciones, se iba a 'agrandar': "Estoy muy tranquilo, no estoy agrandado, pero si lo estuviera, me lo hubiera ganado porque otro en estas circunstancias, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, edudacado y ahí lo dejo. Báilala".

David Sánchez, contras la palabras de Luis de la Fuente

David Sánchez, comentarista de El Partidazo de COPE, habló de las palabras del seleccionador nacional Luis de la Fuente en el postpartido: “Soy muy contrario a esta nueva versión de Luis de la Fuente en rueda de prensa gustándose tanto. A mí no le encaja, no le pega. Se nota que no le sale natural. Me parece que es muy forzado”. Juanma Castaño, director del programa, le contestó diciendo que “A mí me parece que le salió del alma. De las pocas cosas naturales que le he visto últimamente”. David respondió convencido de su idea contra el seleccionador: “Mi sensación es que dice 'no tengo contrato, aquí la voy a montar'. Es mi sensación, porque si no, es mentira que no se le reconozca su trabajo. Yo creo que no hay ni una persona en este país que no ponga en valor lo que ha hecho este tipo en la Selección Española de Fútbol. No es un milagro, pero casi”.

