El contundente mensaje de Isaac Fouto a Pedro Rocha por presentarse a presidente de la RFEF: "Si yo fuera..."

Pedro Rocha tenía previsto reunirse para convocar unas elecciones que debieron celebrarse al poco de dimitir el inhabilitado Luis Rubiales y estalló el escándalo de los registros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Isaac Fouto habló sobre esta situación y mandó un contundente mensaje al candidato a la presidencia de la RFEF en El Partidazo de COPE.

El terremoto en la Real Federación Española de Fútbol, tras la detención de siete personas en relación con las presuntas irregularidades en los contratos para la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, sigue teniendo réplicas en forma de reacciones desde diferentes estamentos.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Gestora que ahora mismo dirige la RFEF apuesta por la normalidad y viaja este viernes para unirse al resto de la expedición de la selección española hasta Londres, donde el combinado nacional se medirá a Colombia en un amistoso que se celebrará en el estadio Olímpico de la ciudad inglesa.

Con el extremeño recién dimitido de la presidencia de su territorial para ultimar su asalto a la de la RFEF, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpió en una intervención vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Pedro Rocha

El actual presidente de la Comisión Gestora fue designado por Luis Rubiales en octubre de 2020 como responsable de la comisión económica, un cargo que se alargó hasta agosto de 2023, cuando el expresidente le nombra vicepresidente único en medio del escándalo generado con Jenni Hermoso.

Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF, en un partido de la Liga de Naciones Femenina. Cordon Press.

Todos los contratos que investiga la Guardia Civil, menos el que está relacionado con la reforma del estadio Olímpico de La Cartuja, se firmaron antes de su nombramiento. Es decir, tanto el de la Supercopa de España que se celebra en Arabia como el acuerdo de cooperación con China.

Tal y como ha explicado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, cuando se debían tomar decisiones económicas de calado, Luis Rubiales se saltaba la comisión económica y era el propio expresidente, junto a su gente de confianza, los que ejecutaban. En cualquier caso, Pedro Rocha estaba dentro de la Federación durante este período.

Ahora, con la intención de presentarse a la presidencia de la RFEF, estaba tratando de definir el calendario de unos comicios en los que, de momento, solo tiene la única oposición de Carlos Herrera, aunque para ello el comunicador tiene que lograr 21 avales. El comunicador de COPE le dedicó unas palabras este jueves.

El contundente mensaje de Isaac Fouto

"Yo conozco a Pedro Rocha", comenzaba su reflexión Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, "si fuera familiar suyo le diría que no se presentara": "No sé si hay aquí alguno más que le pueda conocer. Yo le conozco hace ya muchos años. Yo le diría que no se presentara".

La UCO busca en el registro a la RFEF documentos que la Federación no entregó a la jueza

Isaac Fouto recalcaba que le "parece muy buena gente" y un "muy buen candidato para ser presidente de la Federación". ¿Por qué dice esto? "Los dirigentes en España están muy mal vistos, todos. Al sucesor de Tebas le van a dar igual que a Tebas, el sucesor de Pedro Rocha o quien venga a la Federación, también le van a dar".