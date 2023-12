La contundente crítica de Juanma Castaño al circuito de F1 en Madrid: "¿Qué magia? ¿La M-40?"

Que Madrid pueda acoger un premio de Fórmula 1 está mucho más cerca. Todavía no hay anuncio oficial pero, como informó Carlos Miquel este martes en El Partidazo de COPE, el proyecto está en su recta final.

Sin embargo, no hay todavía firma que le dé luz verde definitiva. Y solo se anunciará después de que se rubrique el acuerdo. Pese a que el anuncio definitivo está cercano, ha habido mucha cautela por parte de los políticos representantes de Madrid. De hecho, tanto el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso son muy optimistas. Pero lo que toca es esperar a la decisión definitiva de la F1.

El 'fee' que deberá pagarse es de 60 millones de euros anuales, cifra que saldrá de los inversores privados, ya que se trata de una ini ciativa privada, aunque vaya a tener recalificaciones públicas porque en el 'Mad Cool' se va a hacer un hotel.

El circuito de Madrid está previsto que transcurra por IFEMA, Barajas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el término de Valdebebas. De entrada, a Juanma Castaño, hay algo que no termina de convencerle.

"El ruido... ¿La M-40?"

Una de las iniciativas propuestas es que los monoplazas puedan pasar por debajo de alguno de los pabellones de IFEMA. Es lo que a IFEMA le gustaría, pero hay que ver la viabilidad de la idea.

Entrada principal de acceso a los pabellones de IFEMA

A Juanma Castaño no le motiva en absoluto que la carrera transcurra dentro de los pabellones por varios motivos: uno, el ruido. "Eso tiene que pegar un ruido que no hay quien lo aguante, es insoportable. ¡Ahí metes los F1 y te vuelves tarumba!"

Segundo motivo, lo que aporta a la carrera: "¿Qué magia tiene meter la carrera por debajo de un pabellón? ¿Os parece bonito? Igual soy yo... pero igual meterlo por los pabellones 9 y 10 me parece intrascendente", opinó Castaño.

La idea, transformar el entorno del circuito

Detrás de la iniciativa del Gran Premio para Madrid está el mismo magnate que puso en marcha la prueba que recientemente se realizó en Miami (EEUU). Y quieren darle un aspecto totalmente reformado, con la inclusión de lagos artificiales donde poner yates, levantar hoteles... La cercanía con el aeropuerto Adolfo Suárez es otro punto a favor.

"Si desde luego que me parece un pelotazo para Madrid", irrumpió Castaño, pero "al circuito no le veo el encanto. Pues porque te dicen que es en Madrid, pero podrían decirte que es en Copenhague".

ESCUCHA LA CRÍTICA DE JUANMA CASTAÑO AL CIRCUITO PROPUESTO EN MADRID PARA LA F1

A Castaño le preocupa la imagen que se pueda ofrecer de Madrid con el trazado propuesto, aunque también es consciente de la dificultad que supondría desarrollar la carrera por el centro de la capital: "¿Qué querías, meterlo en La Latina?", se escuchó en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.

Pero la imagen que se pueda ver desde arriba no invita precisamente al optimismo: "Las naves de IFEMA, la Ciudad Deportiva y Barajas... No sé, no es el Madrid que yo creo que hay que mostrarle al mundo. No digo que no vaya a ser un éxito pero no me atrae enseñar al mundo la M-11 y la M-40".

Carlos Sainz, durante una de las carreras del Mundial 2023 de F1. CORDONPRESS

Se trataría de un circuito semiurbano que podría acoger carreras a partir de 2026 con un contrato por diez años. Incluso cabe la posibilidad de que el Gran Premio de Madrid coexista con el Gran Premio de España que se celebra en el Circuit de Catalunya ese mismo año, ya que el contrato con la ciudad condal se extiende hasta 2026.

Madrid acogió por última vez un Gran Premio de F1 en 1981 y se desarrolló en el Circuito del Jarama.