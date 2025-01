Los consejos de Chema Martínez para volver a hacer deporte tras contagiarnos de gripe: "Lo que no está indicado"

El riesgo de gripe en nuestro país sigue a la orden del día. Los especialistas señalan que el pico de contagios se puede producir hasta dos semanas después de las fiestas de Navidad, que son las fechas más críticas en cuanto a juntarnos con otras personas en espacios cerrados durante tiempos prolongados.

Los cientos de miles de personas que están cayendo enfermos son como consecuencias de catarros, gripe común o coronavirus. A cada uno le afecta de una manera y le deja unas consecuencias diferentes.

También muchos deportistas se han visto perjudicados por alguno de estos procesos víricos y por eso fue tema de conversación en el primer #Km42 de este año 2025, en El Partidazo de COPE.

Juanma Castaño le confesó a Chema Martínez que cayó víctima de una gripe fuerte, "casi neumonía, pero fuera lo que fuera, me dejó con la sensación de que no estoy plenamente al cien por cien. Han pasado dos semanas y yo todavía noto en el pecho y en mi sistema respiratorio que no estoy totalmente recuperado ni de lejos".

"Que sepas que no has sido el único", intentó consolarle Chema Martínez, nuestro 'atleta de cabecera' que contó que este tipo de afecciones han dejado tocados "a la mayoría de los deportistas que me he encontrado".

Lo más probable es que el director de El Partidazo de COPE no haya sido el único con esos síntomas y esas sensaciones: "Seguramente haya sido una gripe que te deja al límite", y para esos casos, Chema Martínez fue tajante con cuestiones físicas: "El ejercicio no está indicado cuando estás tan mal. Lo único que haces es que tu cuerpo no está preparado, tienes tu sistema inmune bajo mínimos y todo lo que hagas va a provocar que te hunda mucho más".

Por lo tanto, para los más impacientes con ganas de volver a calzarse las zapatillas para volver a correr, la mejor recomendación es la de "tener paciencia, una buena hidratación, comer bien, descansar y, sobre todo, cuando te empiezas a encontrar bien, ir incorporando el ejercicio", pero no de cualquier manera. La vuelva al ejercicio debe ser "de manera progresiva y, sobre todo, que sea muy suave, de manera extensiva. Nada de cosas intensas".

Al final, cuando hablamos de recuperación, podemos hablar de plazos de hasta dos semanas.

Tanto Castaño como Chema bromearon con lo dificíl que se lo pone el período de Navidad a la gente que quiere cuidarse, como son todos los deportistas: "Tienes mil compromisos, te sientas en una mesa y no vas a decir que te echen". Al final, también toca lidiar contra las comidas copiosas y las copas de vino, champagne u otras bebidas alcohólicas.

LA IMPORTANCIA DE SABER DE QUÉ ESTAMOS CONTAGIADOS

Recientemente, también en la Cadena COPE, el especialista José Antonio López de Guerrero, catedrático y director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, dibujó en La Tarde un mapa del punto en que están los contagios: "el virus respiratorio oficial, el de la bronquiolitis y que suele ser el más madrugador, ya ha superado el pico y está paulatinamente en claro retroceso, pero seguimos teniendo muchos virus de transmisión aérea".

"Tenemos virus catarrales que no sabemos muy bien si es un catarro por rinovirus, o por otros coronavirus catarrales que hay, tenemos la gripe y están ahora mismo casi todos los casos de gripe que ha aumentado hasta un 30%. Actualmente, son gripe A, el año pasado tuvimos un pico de gripe E, posteriormente a finales de enero, y tenemos un nuevo elemento en cuanto al coronavirus, una nueva variante, conocida como Pirola", explicó.

Además, para tratar las infecciones de la forma más adecuada, destacó la importancia de saber de qué estamos infectados: "A los médicos nos gusta saber que es lo que estamos viendo para saber cómo tratarlo, cómo va a evolucionar y qué posibilidades de consecuencia va a tener en el futuro".