El consejo de Juanma Castaño al presidente del Athletic por Nico Williams: "Diga usted Joan Laporta"

"Aquí manda la Selección Española por encima de cualquier club", le recordó Juanma Castaño a Jon Uriarte, presidente del Athletic, en el arranque de El Partidazo de COPE de este jueves, en el que el presidente del club vasco ha cargado contra la Federación Española de Fútbol, a la que acusa de no proteger lo suficiente a Nico Williams, y permitir "un bombardeo sin control de preguntas sobre su futuro".

Uriarte dirigió un contundente comunicado horas antes "por todo lo sucedido con Nico Williams en las últimas semanas. Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control, cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que no ha sabido protegerle", lamentó el máximo dirigente del Athletic.

Jon Uriarte y Nico Williams, el día que sellaron su renovación hasta 2027 | FOTO: Athletic Club

"El respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental, o así lo concebimos desde el Athletic, que no tiene como fórmula someter a una presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarles a su estructura".

La contundente reflexión de Juanma Castaño

"El presidente del Athletic se equivoca", afirmó tajante el director de El Partidazo de COPE. "Para empezar, no ha habido nada que haya dicho Nico Williams que haya sido para parar rotativas o que haya faltado al Athletic o que haya dejado entrever que está negociando".

Recordó que "en todas las preguntas que le han hecho, el chico ha sabido responder de la forma más educada posible, en la manera en la que no se alteraba ni el contrato con el Athletic ni en la paz que está viviendo con la Selección Española".

Nico Williams, en El Partidazo de COPE

Precisamente, en la entrevista que dio el futbolista del Athletic desde la concentración de la Selección, el pasado 12 de junio a El Partidazo de COPE, preguntado por si sabía qué pasaría con su futuro, respondió lo siguiente: "Yo estoy muy contento en el Athletic. Es el club que me lo ha dado todo, es el club que ha apostado por mí al 100%, estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir".

"El Ahtletic es mi casa", prosiguió Williams. "Estoy muy contento y lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa que es muy importante porque si no estás al 100% en una competición como esta te pasa por encima y lo demás, no sé que va a pasar".

"Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al 100% y mi deseo es ganar la Eurocopa", finalizó en todo lo que contó sobre su futuro en la Cadena COPE. Por eso, Castaño recordó que "habló de su futuro y no pasó nada".

"Nico Williams es adulto y tiene libertad"

Otro de los aspectos que le pidió Castaño al presidente del Athletic que entrase a valorar es la edad de Nico Williams. El futbolista tiene 21 años, lo que implica que "es mayor de edad, puede votar, comprarse un coche, ganar millones, casarse y vivir solo. Nico Williams puede decir lo que quiera sobre su futuro. Es libre para decidir si se le pregunta o no. Es un adulto en la concentración. Si no ha dicho que no le pregunten por su futuro es que no tendrá problemas para hablar sobre su futuro", analizó Castaño tirando de lógica.

"Aprendamos a respetar a los jugadores, tienen su propio mensaje y no tiene por qué ser el quiera el club que dé".

Castaño recordó que al Athletic "lo que le habría gustado es que Nico no hubiera dado ninguna entrevista", pero en Alemania "manda la Selección Española. Y no manda ni el Barça, ni el Madrid, ni el Athletic. Y los jugadores son libres de contestar".

Las consecuencias de ese estado de libre expresión son "ningún problema con ningún jugador".

No quiso terminar sin mandarle un consejo a Uriarte: "De la misma forma que ha señalado con nombre y apellidos a la RFEF, que no ha tenido ningún problema en hacerlo a 72 horas de la final, es decir el nombre de Joan Laporta, que es a lo que no se ha atrevido Jon Uriarte. Diga usted 'Joan Laporta', que es el que dijo hace tres días que tenían dinero para fichar a Nico Williams".

Laporta sí 'tiró la caña' a Williams

Y es que fue el pasado 8 de julio cuando el presidente del Barça, Joan Laporta, se atrevió a decir de forma explícita, en una entrevista en Catalunya Radio, el nombre del jugador del Athletic.

Joan Laporta

"Evidentemente que me gusta", reconoció Laporta. "El Barça ha recuperado el peso específico que tenía en el mundo del fútbol, y hoy por hoy, sí, podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel", afirmó el máximo dirigente del Barcelona.