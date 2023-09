El consejo de Juanma Castaño a Ferran Torres tras sus polémicas declaraciones: "Le veo en guerra"

Ferran Torres fue noticia sobre el campo este martes, pero también en la zona mixta. Le preguntaron sobre qué pensaba cuando le acusaban que venía a la Selección por 'enchufe', en referencia a su relación con la hija de Luis Enrique, Sira. "Tengo a toda la prensa bloqueada", sentenciaba, "no me aporta nada": "No sé a qué te refieres. Por experiencia propia es lo mejor". Esto dio que hablar en 'El Partidazo de COPE'. Las palabras del delantero provocaron que Juanma Castaño dejase una reflexión durante el programa en relación con esa presión de los medios a la que se refiere el jugador del FC Barcelona.

Audio





Ferran Torres no entró inicialmente en la lista de Luis de la Fuente para esta ventana de selecciones, las lesiones de Dani Olmo y Marco Asensio dieron la oportunidad al atacante. Su comienzo de temporada está siendo sobresaliente, como recalcaron los tertulianos de 'El Partidazo de COPE'. En tres partidos en Liga con el Barça, el ex de Valencia y Manchester City ha anotado dos goles, siendo muy importante para el conjunto de Xavi Hernández, aunque durante el verano se habló de que podría salir del Camp Nou al haber perdido importancia en el equipo.

Vídeo





Donde nunca ha perdido su duende es con el equipo nacional. En el momento en el que el seleccionador le llamo se plantó en la convocatoria y volvió a hacer lo que mejor se le da: marcar. Por partida doble ante Chipre, saliendo desde el banquillo y demostrando de nuevo que no se quita de la cabeza la portería rival. El delantero del Barça suma ya 17 en total con España y sólo tiene por delante de los que están en esta selección de Luis de la Fuente a Álvaro Morata. En 'El Partidazo de COPE' también se resaltó este idilio especial.

Cómo ve Juanma Castaño esta actitud de Ferran Torres

Toda la polémica sobre su circunstancia llegó a través de una broma de Luis Enrique en su segundo streaming en el Mundial. Fue preguntado sobre el jugador de la selección en el que le gustaría reencarnarse, como en su día Vicente del Bosque eligió a Busquets, encontró la respuesta original en la elección de Ferran Torres: "Si no mi hija me mata". El futbolista lo normalizó y dijo que "el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador". Este martes no sabía de lo que hablaban, cuestión que Juanma Castaño comentó.

Audio





Fueron una de las parejas de moda durante el pasado Mundial de Catar. La hija de Luis Enrique y uno de los futbolistas preferidos del entonces seleccionador, Ferran Torres, hacían gala de una relación sentimental idílica que para nada apuntaba a tener el final, pero lo tuvo. La ruptura se produjo antes del verano, donde el jugador ha mostrado una transformación física y ha dejado ver algunos detalles que dejaban entrever la superación de un tiempo difícil. Muchos relacionan esto con su buen rendimiento. Quizá también tenga que ver con sus declaraciones de este martes.

