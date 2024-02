La confesión de Rafa Nadal sobre sustituir a Florentino Pérez: "¿Cómo va a tener miedo?"

Rafa Nadal pasó por el micrófono de El Partidazo de COPE para ser entrevistado por Juanma Castañoen el programa del pasado miércoles. El tenista se encuentra en su proceso de recuperación, después de salir lesionado del ATP de Brisbane. El de Manacor ha hablado sobre su última polémica con Arabia Saudí, su futuro, sobre si ficharía a Mbappé para el Real Madrid y acerca de si se ve sustituyendo a Florentino Pérez algun día en la presidencia del conjunto merengue.

¿Ficharía a Mbappé?

Rafa Nadal revela qué haría si el Real Madrid puede fichar a Mbappé: "Tenemos un súper equipo" El tenista habló en El Partidazo de COPE sobre la posibilidad de que llegue la estrella del PSG al conjunto blanco, después del partido contra la Real Sociedad en Champions. Redacción Deportes 15 feb 2024 - 17:44

Los merengues llevan detrás del delantero francés prácticamente desde que llegó al equipo parisino desde el Mónaco. La temporada pasada parecía más cerca de hacerse el fichaje, pero no fue así al final. Juanma Castaño le preguntó en la entrevista para El Partidazo de COPE si ficharía a Mbappépara el Real Madrid este próximo verano. "Para mi si, pero yo tampoco tengo que tomar esa decisión", respondió el de Manacor a favor de la llegada de la estrella del PSG.

Mbappé contra Kubo en el PSG - Real Sociedad de Champions.CORDON PRESS





El posible fichaje del francés ha tenido muchas idas y venidas en los últimos mercados de traspasos. Los aficionados se preguntas si fichar o no al delantero este año. "Si me preguntas, el Real Madrid tiene un super equipo, más allá del desastre de las lesiones de este año. Con Mbappé creo que tendrían un super equipazo. Si pudiera contribuir de algo manera, lo haría", añadió Rafa Nadal.

¿Qué espera a Nadal esta temporada?

El de Manacor volvió a las pistas en el ATP de Brisbane el pasado diciembre. Las sensaciones estaban siendo buenas, pero saltaron las alarmas cuando salió lesionado del partido contra Jordan Thompson. No fue algo demasiado grave, aunque ya llevo dos meses apartado recuperándose yha comentado sus planes para el circuito de esta temporada en El Partidazo de COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Este va a ser mi último año pero no lo confirmo al 100%. Iré día a día. Lo diré antes de Roland Garros. Me doy unos meses de prudencia. Sabes que pueden pasar cosas, por lo que no puedo definir cosas a meses vista después de un año sin competir", aseguró.

"Sé que no estoy para jugar contra los 'bichos' porque son muy buenos y para competir contra ellos no vale tener un pasado, tienes que tener un presente y un rodaje, que se me truncó en Brisbane. Ahora es otra vez empezar de cero, hubiera querido llegar a tierra con un rodaje mejor del que voy a llegar", apuntó.

Llegar a la presidencia del Real Madrid

Como gran aficionado declarado del Real Madrid y la popularidad que tiene Rafa Nadal, en varias ocasiones se le ha relacionado con la presidencia del Real Madrid en un futuro cuando deje el tenis. El mallorquín dio su opinión sobre el tema en El Partidazo de COPE.

CORDON PRESS





"¿Cómo va a tener miedo (Florentino Pérez, sobre que le sustituya Rafa Nadal en el cargo algún día)?, respondió entre risas. "Ser presidente del Real Madrid no está en mis planes de vida. Después, si se dan las circunstancias, surge la oportunidad y la vida me lleva a tener esa opción... Como sabes yo soy un gran del fútbol y del Real Madrid, pero nunca me enfrentaría a alguien que pienso que es muy bueno para el Real Madrid", aclaró el tenista.

"No me presentaría. Yo soy muy del Real Madrid y creo que la labor de Florentino Pérez es impresionante, en una situación tan difícil como las que han vivido todos los equipos, con la pandemia, contra clubes que tienen casi recursos ilimitados... Tener el equipo que tiene el Real Madrid, con los jóvenes que tiene, con una gran gestión económica... Yo como madridista creo que no se podría haber hecho mejor", comentó.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.