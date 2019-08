El árbitro del mordisco de Luis Suárez cuenta en El Partidazo de COPE cómo vivió aquel partido

Marco Antonio Rodríguez, más conocido como “Chiqui – Marco” ha estado en El Partidazo de COPE para hablar de su carrera y su fichaje como nuevo entrenador del Salamanca CF.

El mexicano es docente, pastor evangélico, árbitro, director deportivo y entrenador. Fue el árbitro más joven en México al debutar con 22 años y más joven para la FIFA con 25 años. Arbitró los mundiales de Alemania de 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Ha repasado alguno de los partidos más importantes de su carrera como el Uruguay – Italia, donde Luis Suárez mordió al defensor italiano Chiellini: “En ese momento veo a un jugador tocándose los dientes, y otro con dolor. Fue un momento de gran confusión, yo preguntada y veía a todos blancos. Yo de verdad no vi nada. Después de esa jugada les dije bien claro, no podemos volver a fallar. Al termino del partido estaba rodeado de italianos, y cuando baja el observador de la FIFA me dice que hay una jugada muy complicada que dicen que Suárez ha mordido".

“Arbitrar es solucionar”, así se refería a lo ocurrido en otro partido de ese Mundial de Brasil en 2014, en el que arbitró el Brasil 1 – 7 Alemania. “Es un partido complicado, hay que gestionar muchas cuestiones, los brasileños son gente caliente, ganadora, yo tenía que vigilar que no se fuera nada. Por ejemplo, Muller pese a ir ganando seguía de cerca a los defensores y es algo que sabía que estaba enfadando mucho a los brasileños”.

Sobre su fichaje por el Salamanca CF: “Yo ya he trabajado en equipos de fútbol, en México con Monarcas y evité su descenso. La directiva tiene muchos mexicanos, conocen nuestro trabajo y el presidente ha confiado en nosotros. Soy Marco Rodríguez, pero tengo un toque de Cholo. Defender también es jugar”.