Casillas revela el punto de inflexión que marcó los éxitos de la selección española: "Aquel día"

España ha logrado una proeza que muchos aficionados creían imposible al inicio de la Eurocopa. Una nueva final y la posibilidad de ser la primera y única Selección con un total de cuatro Eurocopas en su palmarés, es el hito que han conseguido un grupo de jugadores que destaca por su corta edad y por el descaro con el que han afrontado todos los partidos del torneo hasta el momento.

Un torneo 'perfecto' de la Selección española

Los datos del equipo dirigido por Luis de la Fuente son increíbles. Somos la única Selección que no ha perdido ni un solo partido en todo el torneo y si no fuera por Alemania, habríamos ganado los seis partidos disputados hasta la fecha, pero un gol de Wirtz en el 90' nos privó de este dato. También, somos el país que más goles ha metido en el campeonato (13 tantos) y el que menos ha encajado (3 goles y todos en la fase final del torneo). Esto es el reflejo de un grupo bien trabajado y que tiene muy claro sus prioridades en el terreno de juego: "ganar, ganar y ganar".

Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento | EFE

Por otro lado, hay que analizar cuál ha sido el camino hasta llegar a la final. Mientras que Inglaterra ha llegado por un cuadro más fácil y una fase de grupos asequible, España ha tenido que vencer a Italia y Croacia en la primera fase del torneo, además de eliminar a Francia y a la anfitriona (Alemania) en la fase final del campeonato.

Si algo ha demostrado España en este torneo es que no se arruga con ningún rival. Nuestra Selección ha sido capaz de controlar todos los partidos con relativa 'facilidad' y no ha pasado apuros reales en ningún partido del torneo. Los dos momentos en los que lo hemos pasado 'peor' fue cuando Georgia (octavos) nos marcó gol en los primeros minutos y cuando Francia (semifinal) se puso por delante con el cabezazo de Kolo Muani, pero los dos tuvieron una duración corta y una respuesta rápida por parte de nuestros jugadores. En este aspecto, Inglaterra es una Selección que ha demostrado saber sufrir en sus partidos y que ha demostrado no bajar los brazos hasta el pitido final del colegiado.

Rodri, el timón de España

Además de por su nivel de juego, España ha sorprendido por el nivel individual que están mostrando muchos de sus jugadores. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal o Fabián son algunos de los ejemplos más claros de esta afirmación, pero hay un nombre que resalta por encima de los demás, Rodrigo Hernández.

Rodri: "Ganar una Eurocopa con mi país es mucho más que un sueño"

El medio del Manchester City está demostrando que es el mejor jugador del mundo en su demarcación y que ninguno es capaz de hacer jugar tanto a sus equipos como lo hace el madrileño. En el partido contra Francia, Rodri fue el jugador que templó, calmó y guio a España cuando los galos arremetían contra la portería de Unai Simón.

El héroe de Inglaterra en esta Eurocopa, Ollie Watkins, ha comparecido ante los medios y el joven delantero inglés tiene claro cuál es el pilar en el que se sustenta el juego de España: "Rodri es la clave por su experiencia y por lo que ha ganado en el Manchester City. Defensivamente, siento que él dicta los partidos, así que creo que es el hombre clave para España... Si podemos evitar que la pelota le llegue, nos hará la vida más fácil, pero nunca es tan sencillo con un jugador de clase mundial como él", aseguró el inglés.

El punto de inflexión de la selección española

Iker Casillas pasó este viernes por El Partidazo de COPE para analizar la Eurocopa donde España disputa este domingo la gran final contra Inglaterra. La leyenda del fútbol español respondió a todas las preguntas de Juanma Castaño y, además, revivió algunos de los éxitos que consiguió defendiendo los colores de la selección española.

"No pude dormir porque tenía muchos nervios", confesaba Casillas sobre cómo vivió el día previo a la final de la Eurocopa 2008. Y agregaba: "A medida que se acercaba el partido, lo único que deseaba era que comenzara el partido para dejar a un lado la tensión y el malestar. Fueron días complicados, sobre todo a nivel mental".

"Si aquel día no conseguimos pasar contra Italia, todo lo que vino después no hubiese existido", rememoraba Iker Casillas sobre el punto de inflexión que vivió la selección española en 2008.

Y añadía para finalizar: "Estoy totalmente convencido que aquel día marcó todo lo que vino después. Y el partido contra Alemania ha supuesto lo mismo para este grupo".

