Carme Coma, víctima de abuso sexual de Hugo Mallo: "Si se lo tienen que pensar dos veces antes de hacer esto, ha valido la pena"

Este jueves, Hugo Mallo, ex jugador del Celta, fue condenado a pagar una multa de 6.000 euros y otros 1.000 euros de indemnización a la víctima por abusos sexuales, por tocar los pechos a una mujer que trabajaba para el Espanyol. En El Partidazo hablamos con Carme Coma, la mujer que estaba bajo el disfraz de perica y que nos contó cómo ha sido esta lucha durante los últimos cuatro años: “En cierto modo me reconforta, me hace creer que la justicia tiene sentido y me ha ayudado a que alguien anónima, que no tenía la necesidad de pasar estos cuatro años, pero estoy satisfecha porque me he defendido con mis herramientas. Estoy satisfecha. Ha quedado claro bastante claro en la sentencia. Esto es lo que yo he denunciado. En ese momento me quede en shock, lo intenté apartar y grité 'cabrón', pero nadie me escuchó porque estaba bajo el disfraz y en un estadio. Me dejó absolutamente chocada. No nos conocíamos de nada”

Fragmento en el que el jugador toca a la mascota del Espanyol

Sobre lo que hizo tras sufrir ese acto por parte de Hugo Mallo, dijo que “El partido fue a las 9 de la ncohe, yo estoy en schok, se lo digo a mi compañero. Yo estaba trabajando y cuando voy para casa con mi hermana, yo exploto y decido cuáles son los siguientes pasos”.

Carme Coma nos contó los problemas que tuvo durante estos cuatro años y reconoció que nadie del entorno de Hugo Mallo, ni el propio jugador, había contactado con ella: “Al año y medio, el juzgado de Cornellá archiva el caso. Lo recurrimos y se vuelve a abrir el caso. Esto ha sucedido de verdad y soy una persona normal que está haciendo algo por hobby; en la vida pensé encontrarme en esta situación. Del entrono no ha habido nada. Me he planteado y lo he hablado y si la hubiera tenido en un principio, a lo mejor me lo hubiera replanteado. Pero tomé la decisión muy pronto, el día después. Escribí un mail de repulsa al Celta al Espanyol, que me ofreció ayuda desde el minuto cero, tanto personal como legal”.

carme corda, un ejemplo

Sobre el ejemplo que puede ser para otras mujeres que sufren lo mismo, Carme reconoció que confía en que esto evite muchos casos como el de Hugo Mallo: “Esto me ha sucedido a mi, delante de 20.000 persona con cámaras. Imaginaos la cantidad de situaciones si gente delante y la palabra de uno va en contra de la palabra de otro. Si esto sirve para que estas personas se piensen dos veces antes de realizar un acto perjudicial para otra persona, para que un acto así no vuelva a suceder ni en un campo de fútbol, ni en una clase, un gimnasio... si alguien se lo tiene que pensar dos veces antes de hacer esto, ha valido la pena. Yo ahora no tengo que esconderme de nada, estoy ha sucedido y no tiene que volver a ocurrir”.

Por último también nos reconoció que nunca pensó en tirar la toalla: “La verdad es que no porque tengo una vida súper bonita, plena, estoy muy arropada por los míos... me han acompañada todos y he tenido tanta paciencia porque no tenía prisa, solo quería que este acto tuviera un castigo y no quedara impune. Era mi único objetivo”.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).