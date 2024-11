Carlos Moyá, en El Partidazo de COPE: "Si esto fuera Hollywood, Rafa Nadal estaría el domingo levantando la Ensaladera"

Juanma Castaño entrevistó a Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, el día antes de que España debute ante Países Bajos en la fase de final de la Copa Davis. Esta será la última semana en la que podremos disfrutar de Nadal como tenista profesional y la duda es si jugará o no alguno de los partidos individuales: "No lo sé, hace unas horas que no lo veo, prefiero levantarme con la sorpresa. Es algo privado, no se lo he preguntado a Ferrer. Es una decisión delicada y cuando lo quiera comunicar, ya me lo dirá. Es una papeleta, es el capitán y va incluido en su trabajo. Sea la decisión que sea, va a ser una decisión 100% del capitán, salvo que Rafa diga que no. David tiene ya unas tablas y se va a hacer lo que él decida".

EFE Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, en un entrenamiento previo a la Davis

Juanma le preguntó por qué haría él si fuera el seleccionador del equipo español: "Yo me la jugaría por Rafa. Yo siempre soy optimista y positivo y no veo otro final que no sea un final feliz a una carrera increíble y para que sea feliz, tiene que estar en la película. Si esto fuera Hollywood, el domingo Rafa estaría levantando la ensaladera. Se lo va a tener que currar, él y el equipo. Yo sigo soñando y creo que puede suceder. He visto tantas cosas de Rafa... he visto cosas peores. Hoy le he visto bien, entrenando con Alcaraz y preparado. Esto es historia del tenis español y mundial".

Sobre el estado anímico de lo que supone jugar los últimos partidos de una gran carrera, el entrenador de Rafa reconoció que estaba muy tranquilo: "Está siendo una semana muy normal. Al ser equipo, la responsabilidad queda difuminada. No parece una semana de retirada. Cuando llegue el momento, yo no creo que mañana sea el último día de Rafa en el tenis profesional, y puede pasar. Sería un shock para mi. Se está consiguiendo aislar muy bien".

Moyá reconoció que no podrá aguantar sin llorar en el adiós de Rafa: "Fue muy emotivo Madrid, Roma, Roland Garros... y porque había incertidumbre. Seguro que algo habrá preparado y va a ser difícil aguantar las emociones. Lo estoy viendo como algo increíble, hemos venido a celebrar su carrera y su retirada. Será difícil aguantar las lágrimas; será por agradecimiento por haber estado en un grupo de trabajo con él".

EFE MÁLAGA, 12/11/2024.-El Estadio Ciudad de Málaga luce desde este martes una lona gigante de 2.600 metros cuadrados de superficie con una figura de Rafa Nadal de espaldas de 15 metros de altura, en la que se lee "Gracias", que se sitúa frente a los accesos al Palacio de los Deportes Martín Carpena, donde el tenista disputará su último torneo como profesional del 19 al 24 de noviembre en la final de la Copa Davis y con la que el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga agradecen al tenista mallorquín que haya elegido la ciudad para coronar su carrera. EFE/María Alonso

Además, también habló de lo duro que ha sido vivir estos dos años al lado de Rafa Nadal, con sus continuos problemas físicos: "Han sido dos años complicados desde que se lesiona en Wimbledon 2022, han pasado muchísimas cosas y no ha sido fácil. Te sientes vacío, que no puedes ayudar de ninguna manera. Te sabe mal por el jugador, que lo intenta de todas las maneras. Vuelve con ilusión y le pasa lo mismo... llega un momento que la cabeza no te da, incluso para un súper héroe como él".

Ángel García le pidió que contara cómo fue la charla que tuvieron los dos en 2016, cuando Rafa pensó que no podía seguir jugando: "Primera conversación en 2016 cuando le convences de que sigue siendo un número 1: Era el sofá de mi casa, ¿también estabas?. Llevaba dos años malos, sin ganar un Grand Slam y quería hablar con él. Le escuché y le dije que estaba seguro de que le quedaban Grand Slam y que podía volver a ser número 1 del mundo. Ahí estaba Federer en su mejor momento y apareciendo Djokovic. Rafa, al 100% motivado, es un número 1 del mundo. El mérito es del deportista. Cualquiera puede hablar pero hay que hacerlo. El tenis es súper sacrificado y sé lo difícil que era hacer lo que yo le dije, pero le vi una predisposición total. Además hay un equipo detrás que hace que todo funcione".

Carlos Moyá le reconoció a Juanma que, tras el adiós de Nadal, estará un tiempo sin entrenar: "Mis planes son estar en casa, tranquilo, con mi mujer y mis hijos; viajar y estar con ellos. Han sido ocho años... te sientes cansado y vacío, no sería honesto empezar ahora con alguien, no tengo la energía. Dejarlo con Rafa exige un período de luto por mi parte, hay una conexión emocional importante, he estado con un amigo, le conozco desde que tenía once años, he vivido cualquier historia que te puedas imaginar y han sido ocho años de entrenador y de amigo".

Por último, nos contó cómo ha sido la relación con Nadal, uno de sus mejores amigos en el mundo del tenis: "Es súper respetuoso. Yo tenía mis dudas sobre cómo iba a afectar nuestra relación porque pasaba a estar a mis órdenes. Estoy con uno de los grandes de la historia y le tengo que escuchar porque ha sido un genio y un adelantado, pero yo tenía unas ideas y haber jugado tanto contra él, sabía que podía explorar. Nunca le he pedido un imposible y al principio choca un poco y le tenía que convencer. Le sacaba estadísticas de su juego y ha habido veces que no estaba de acuerdo. Lo hemos llevado súper bien, es súper respetuoso con todo el mundo y mucho más con su amigo. Creo que es la única persona que podía trabajar habiendo tenido esa amistad sin que se resienta".