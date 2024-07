Carlos Miquel desvela la estrategia de Sainz para escoger escudería: "¿Y si me quedo sin coche?"

Estamos alcanzando el ecuador de la temporada actual en Fórmula Uno y como es habitual, muchos pilotos ya empiezan a moverse con intensidad para ocupar un asiento en el equipo que deseen o que le quieran. Ya hay algunos fichajes confirmados como el de Hamilton por la escudería Ferrari, pero aún quedan pilotos que no tienen claro cuál será su futuro a corto plazo (próxima temporada). Sin ir más lejos, el piloto madrileño Carlos Sainz no sabe todavía para quien correrá en 2025.

La estrategia de Carlos Sainz de cara a su fichaje

El fichaje de Hamilton y la renovación de Charles Leclerc por la escudería italiana ha provocado que Carlos Sainz no pueda continuar en el equipo que más éxitos le ha dado durante su carrera deportiva. Pues bien, el piloto español está siguiendo una estrategia arriesgada, pero que puede resultar la más efectiva y esa es esperar.

Carlos Sainz jugando al tenis de mesa contra Leclerc en Hungría | EFE

Carlos Miquel ha desvelado en los micrófonos de El Partidazo de COPE que Carlos Sainz y su entorno ha decidido esperar hasta el último tramo de la temporada para firmar su nuevo contrato. El principal motivo para esperar es terminar de ver todos los movimientos que se puedan realizar y una vez se hayan producido estos movimientos, decidir cuál es la mejor opción.

Los peligros de seguir esta estrategia es que las escuderías quieran planificar cuanto antes su temporada e intentar cerrar los pilotos que formarán parte de su plantilla, pero según la información que maneja Carlos Miquel, habría tres escuderías dispuestas a esperar a uno de los mejores pilotos de la parrilla (Alpine, Williams y Sauber-Audi).

"Carlos Sainz va a esperar por varias razones. Primero por 'Checo' Pérez. Hay un rumor muy fuerte de que no va a acabar la temporada. Está renovado por dos años (1 más 1) y el propio 'Checo' ha salido a desmentir estos rumores. El mexicano afirma que su contrato no depende de las próximas carreras y que su futuro no depende del Gran Premio de Bélgica. En su lugar subiría Tsunoda. Sí haces eso, lo de Carlos no tendría sentido", ha afirmado Carlos Miquel.

Yuki Tsunoda was not impressed by rumours of RB reserve driver Liam Lawson being promoted to Red Bull before him ??#F1pic.twitter.com/jFf413sUgH — Formula 1 (@F1) July 18, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La segunda opción que ha anunciado Carlos Miquel es la posibilidad de que Verstappen termine siendo piloto Mercedes. La escudería inglesa está mejorando su rendimiento en las últimas carreras y esto podría propiciar la salida del neerlandés de la escudería austriaca: "Su padre tiene muchas ganas de verle en Mercedes", ha asegurado el comentarista de Fórmula Uno de COPE. La tercera opción pasaría porque Max se quede en Red Bull y Carlos Sainz acabe fichando por Mercedes.

Sensaciones para el Gran Premio de Hungría

La ferocidad del neerlandés Max Verstappen está en entredicho tras no conseguir la victoria en los dos últimos grandes premios en Austria y Silverstone, por lo que quiere resurgir en el GP de Hungría, aunque para ello deberá demostrar, de nuevo, que no ha perdido un ápice de voracidad ante los McLaren, los Ferrari y unos inesperados Mercedes.

Max Verstappen llegando al Gran Premio de Hungría | EFE

Ya no es un paseo para el tricampeón del mundo, que no ha ganado ninguna de las últimas dos carreras y que no logra quitarse de encima al pegajoso británico Lando Norris (McLaren). Todavía está a 84 puntos, una diferencia que supone todavía un mundo, pero a medida que va transcurriendo la competición, Norris va mostrándose más consistente al volante de un McLaren que está encontrando la mejora constante.

Audio

Por otro lado, tras varias semanas en las que los fans de Aston Martin se han mostrado 'deseosos' de mejoras que permitieran al español Fernando Alonso pelear por algo más, Hungría recibe varias mejoras para el monoplaza de un asturiano que no se ha subido en ninguna de las primeras doce carreras del año al podio y con un rendimiento totalmente distinto al de hace un año.

Canales de Whastapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).