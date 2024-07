Carlos Alcaraz explica el simbolismo de su abrazo con Rafa Nadal tras caer eliminados en París: "Lo dice todo"

Carlos Alcaraz tuvo una de cal y otra de arena en su particular 'súper miércoles' en los Juegos Olímpicos de París.

Por la mañana, se situó a un paso de la lucha por las medallas en el torneo individual masculino tras vencer al ruso Roman Safiullin por 6-4 y 6-2, y acceder a los cuartos de final, en los que se enfrentará al estadounidense Tomy Paul, que previamente superó al francés Corentin Moutet por 7-6 (6) y 6-3.

PARÍS, 31/07/2024.- El tenista español Carlos Alcaraz celebra un punto ganado ante el ruso Roman Safiullin durante su partido de tercera ronda del torneo individual masculino de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024 disputado en el complejo de tenis Roland Garros de París.





Por la tarde, tan solo tres horas después, perdió junto a Rafa Nadal ante los estadounidenses Austin Krajicec y Rajeev Ram (6-2 y 6-4) y quedaron fuera de la lucha por las medallas del torneo de dobles masculino.

Los norteamericanos, cuartos favoritos, que tardaron una hora y 38 minutos en resolver el compromiso de cuartos de final, jugarán las semifinales contra los checos Tomas Machac y Adam Pavlasek.

Las opciones de medalla de España en tenis pasan por Carlos Alcaraz, en cuartos de final individual masculino, y por el dobles femenino que integran Sara Sorribes y Cristina Bucsa, también con las semifinales a tiro.

Alcaraz se despide de Rafa Nadal

La derrota en el dobles no fue una derrota más. Es el adiós de Rafa Nadal de su aventura olímpica. Es el final de un sueño de todos españoles, también el de Carlos Alcaraz.

"A mí también me gustaba pensar que tenemos la oportunidad de ganar una medalla, disfrutar juntos del público, yo tenía ganas de disfrutar de Rafa, tenía muchísima ilusión de seguir avanzando con Rafa", confesó en el micrófono de José Luis Corrochano, en El Partidazo de COPE.

La despedida de Nadal de una pista tan mítica para él como es la Philippe Chatrier tuvo un gesto tan maravilloso como un sentido abrazo en la red entre el balear y el murciano, los protagonistas que la ilusión olímpica que ha abanderado a todo un país y el clamor de una grada que intentó todo lo que pudo que no llegara el final, estableció el epílogo del equipo español.

Alcaraz explicó lo que significó ese abrazo: "Ese abrazo dice todo lo que he disfrutado y he aprendido. Es el sueño de niño hecho realidad en estos Juegos Olímpicos. Es un abrazo emotivo".

Al tenista murciano no le queda otra que seguir entero en el cuadro individual: "Vamos a intentarlo con Tomy Paul, iremos por él, y darnos la oportunidad de seguir avanzando". En lo anímico, "intentaremos que no nos afecte mucho. Es una experiencia de la que no me voy a olvidar" confesó, emocionado.

Paul, el próximo rival de Alcaraz en París

Carlos Alcaraz, la única esperanza de medalla del tenis masculino español, se cita este jueves con el estadounidense Tommy Paul, en el sexto mano a mano entre ambos pero el primero sobre arcilla.



Alcaraz, que ha dejado en el camino al libanés Hady Habib, al neerlandés Tallon Griekspoor y a Roman Safiullin en octavos, afronta ahora un nuevo reto olímpico, contra Paul, decimotercer jugador del ránking ATP, que se maneja mejor en superficies rápidas.

Alcaraz celebra la victoria tras un partido de los Juegos Olímpicos.EFE

En cinco ocasiones Alcaraz se ha topado con el estadounidense de 27 años originario de Nueva Jersey, que tiene tres títulos, dos este año, en Queens, sobre hierba, y en Dallas, en cemento, que unió al logrado en Estocolmo en 2021, su primer éxito.



Otras tres finales, una esta temporada, en Delray Beach, además de las de Eastbourne y Acapulco, lustran un historial que ha despuntado en este 2024, donde cosecha 31 partidos ganados antes de irrumpir en París y once derrotas.