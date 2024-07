Carlos Alcaraz tiene este miércoles doble ración de tenis en el torneo olímpico de París: Comienza su participación en el individual en el segundo turno de la Suzanne Lenglen, la segunda pista más importante y seguirá, no antes de las 19.00 horas en el dobles junto a Rafa Nadal.

El de El Palmar buscará el pase a cuartos de final del cuadro individual frente al ruso Roman Safiullin en el segundo turno, cuando acabe el partido entre el francés Corentin Moutet y el estadounidense Tommy Paul. En el dobles buscarán pasar a semifinales contra los estadounidenses Austin Krajicek y Rajjev Ram.

Carlos Alcaraz, en COPE, antes de su 'súper miércoles': "Hay que dejarse el alma en cada bola" Carlos Alcaraz y Rafa Nadal hablaron en El Partidazo de COPE de su partido de segunda ronda de dobles. Alcaraz, centrado en la doble cita del miércoles: "No vale el cansancio" 31 jul 2024 - 00:00

¿Cómo va a gestionar Carlos Alcaraz la intensa doble cita que le espera el miércoles? En El Partidazo de COPE, dejó claro que no es tiempo para excusas y no quiere ni oír hablar del cansancio: "Tengo 20 años, no es tiempo de estar cansados", dijo el tenista murciano en el micrófono de José Luis Corrochano.

"Hay que correr cada bola y dejarnos el alma, al final estamos representado a España. No hay que pensar en que no vamos a aguantar físicamente", insistió.