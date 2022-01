El cariñoso mensaje de Julio Iglesias a José Luis Martínez-Almeida en 'El Partidazo': "Me encanta"

Este lunes, 'El Partidazo de COPE' ha vivido un programa muy especial. Juanma Castaño ha entrevistado a Pepe Domingo Castaño con motivo de la publicación de su libro: 'Hasta que se me acabe las palabras'. Y no lo ha hecho solo, en el estudio le han acompañado el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el que fuera entrenador de la Selección Española de fútbol, Vicente del Bosque, y la actriz y sobrina de Pepe, Cristina Castaño.

El cantante Julio Iglesias, autor del prólogo del libro y gran amigo de Pepe Domingo, tampoco ha querido perderse el programa, y ha formado parte de él desde Miami, donde se encuentra actualmente. Durante la entrevista se ha vivido un bonito momento, cuando el cantante se ha enterado de que el Alcalde de Madrid estaba en el estudio. Julio ha aprovechado la ocasión para dedicar unas bonitas palabras a Martínez-Almeida.

"Soy madrileño total, y además madrileño de Almeida, me encanta Almeida", aseguraba el cantante. El Alcalde le daba las gracias a Julio y le recordaba un asunto que tienen pendiente, y es que en el año 2013 el Ayuntamiento de Madrid concedió la medalla de oro de la ciudad a Iglesias pero todavía no se la ha entregado.

"Era de plata en aquel momento", ha dicho entre risas el cantante; a lo que el Alcalde le ha asegurado que era de oro y le ha dicho: "Te doy a elegir, prefieres que te la entregue en Madrid o en Miami, donde tú me digas". Julio no ha dudado y ha afirmado que si la recibe tiene que ser en Madrid. Además, Juanma Castaño ha recordado al cantante que Almeida es "muy del Atleti", a lo que Julio ha respondido: "Es el único defecto que tiene, pero está bien que sea del Atleti para compensar, y yo soy muy amigo de gente del Atleti".

Durante la entrevista, también ha habido tiempo para hablar de la trayectoria de Pepe Domingo, y él mismo ha hablado de sus inicios. "Cuando llegué a Madrid lo pasé mal. No podía pagar la pensión en la que vivía. Después, me llamaron para un trabajo de televisión y pude pagar los meses que debía. Ahí cambió mi vida", ha relatado. Respecto a su retirada, Pepe ha reconocido que la radio es su "vida" y que seguirá en ella "mientras pueda". "No sé vivir sin la radio. Y el día que me vaya, será para irme de verdad… con mayúsculas", ha asegurado.