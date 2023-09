Santi Cañizares explica las quejas del Athletic y de Iñaki Williams con Bordalás: "Una rabieta"

Las críticas del Athletic Club al Getafe de Bordalás es uno de los asuntos más destacados de la séptima jornada en Primera División.

El partido, que terminó con 2-2, y en el que el Athletic jugó con un futbolista menos durante toda la segunda parte, vivió momentos de tensión. Entre ellos, en el tiempo añadido, en el que José Bordalás, entrenador del equipo azulón, fue expulsado.

Según el acta del partido, Bordalás fue expulsado por "entrar al terreno de juego durante una interrupción, discutiendo con un jugador contrario llevándose el dedo índice a la boca mandándole callar". Junto a él, también fue expulsado Juanjo Roa, entrenador de porteros "por discutir con un contrario durante una interrupción del juego y entrando al terreno de juego".

La trifulca se monta porque un futbolista del Getafe se tira, aparentemente sin lesión alguna, para interrumpir un saque de banda a favor del Athletic. La tensión vivida sobre el campo tuvo su extensión después, en las declaraciones de los implicados después del partido.

Iñaki Williams y José Bordalás discuten al término del Athletic - Getafe. EFE





El primero fue Iñaki Williams. Antes de retirarse a los vestuarios, aún caliente por la jugada, acusa con dureza, en los micrófonos de Movistar Plus, a Bordalás: "Es una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no forma parte del fútbol. Con la adrenalina a tope he ido a recriminarle. No me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada. Sé que es cosa de Bordalás. En Primera todos le tenemos calado. Sabemos a lo que juega su equipo, es lícito, pero a muchos no nos gusta".

La respuesta de Bordalás tampoco se hizo esperar en la rueda de prensa. El técnico alicantino le recriminó a Iñaki Williams haber ocultado en sus declaraciones el insulto que dijo haber recibido del delantero del Athletic: "Sus palabras son oportunistas, desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Williams es el insulto que me dijo, que es grave. Ahí están las cámaras. Hay que ser respetuoso con los profesionales como yo lo soy con todos".

Para Bordalás la tarjeta roja que le mostró el árbitro en esa trifulca "fue totalmente injusta e incompresible. No voy a hablar más de este tema. ¿No les interesa el partido?", respondió a un periodista en la sala de prensa de San Mamés.

Santi Cañizares, en El Partidazo de COPE, contextualiza

La tensión y el eléctrico cruce de declaraciones entre ambos fueron tema del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, donde Santi Cañizares quiso poner en contexto este ambiente de tensión y explicar las reacciones vistas sobre el césped de San Mamés.

"Esto viene de una semifinal de Copa entre Athletic y Valencia. El Athletic venía de eliminar a Barça y Real Madrid, y llega el Valencia de Bordalás a San Mamés, y le plantea un partido duro. Entonces todo el mundo la toma con Bordalás. El Athletic viene jugando muy bien, y llega un partido con buen ambiente, y el Getafe se vuelve duro", explicó, en alusión a la Copa del Rey de la temporada 2021-2022. "Es una rabieta", concluye

A partir de ahí, Cañizares le recuerda a Iñaki Williams que "todos los jugadores barren para su terreno" y que, al final, "son cosas del fútbol. Y no es que lo hayamos hecho todos, es que mañana el Athletic lo puede hacer para ganar un partido importante".

La reacción del Getafe: un comunicado

La tensión no quedó ahí. Este jueves, el Getafe se defendió con la publicación de un comunicado en el que pone en valor el trabajo de todos sus profesionales y denuncia los insultos que recibieron algunos de sus futbolistas en San Mamés.

"El Getafe C.F. quiere manifestar su total desaprobación ante los cánticos despectivos e intolerantes, insultos de especial gravedad, que se vienen produciendo con reincidencia, durante las jornadas disputadas del Campeonato Nacional de LaLiga EASports y que dañan la imagen y también la moral de nuestros jugadores y técnicos".

"El Getafe CF SIEMPRE se ha significado por ser un equipo respetuoso con los organismos, los rivales y demás integrantes del mundo del fútbol. Pero, viendo la gravedad de los hechos, ha llegado el momento de alzar la voz y defender la honorabilidad de nuestros jugadores y técnicos", concluye el club azulón".