Cañizares desvela el motivo por el que dejó de hablarse con Djukic: "Hasta que se fue"

Hay algo que caracteriza a los grandes jugadores de fútbol y a los grandes equipos, la personalidad. Esta característica de las personas puede suponer la diferencia entre remontar un resultado adverso o conseguir salir de una situación límite como puede ser el descenso de categoría o la consecución de títulos importantes.

Valencia campeón de Liga en 2001 - 2002





Uno de los mejores Valencia de la historia lo vimos de la mano de Rafael Benítez como entrenador. Aquel equipo, contó con jugadores muy importantes: Cañizares, Ayala, Djukic, Albelda, Baraja (actual entrenador del conjunto valenciano), Aimar o Angulo… demostraron formar un equipo muy sólido y sobre todo con mucho carácter, aunque en muchas ocasiones, tener tantos jugadores con semejante personalidad en el campo puede llamar al conflicto.



El que fue portero del Valencia y que actualmente participa como tertuliano en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, Santiago Cañizares, confirmó en el programa de Juanma Castaño lo que fue un secreto a voces en su momento y explicó el principal motivo de su conflicto con Djukic, por aquel entonces defensa central titular del conjunto valencianista.

RAÚL GONZÁLEZ BLANCO, DETONANTE DEL CONFLICTO

El enfado de Robert Lewandowski con Lamine Yamal en el encuentro entre el FC Barcelona y el Alavés ha abierto un debate en el mundo del fútbol. Para muchos, el delantero polaco se excedió en sus formas con el joven extremo español y para otros tantos es una situación forzada por la tensión del partido y no quieren darle mayor importancia.

Lewandowski 'pasa' de dar la mano a Lamine Yamal tras echarle la bronca





Benzema y Vinicius vivieron una situación muy parecida en los primeros años del brasileño en el Real Madrid. El delantero galo reprochó a Vinicius algunos de sus comportamientos en el terreno de juego y lo hizo delante de las cámaras de televisión, provocando una marea de comentarios que rumorearon con la mala relación entre ambos. La última temporada del galo en el Real Madrid fue la mejor de la pareja atacante y demostraron que toda la polémica generada alrededor de su relación era humo.

Según contó Cañizares en El Partidazo, su conflicto con Djukic ocurrió en un choque entre Real Madrid y Valencia. Cañizares encajó un gol y le echó en cara al serbio que no había hecho lo correcto: "Fue en una jugada en banda derecha, yo lo que quería que él aguantara a Raúl que estaba solo, era un dos contra uno y Panucci me hiciera a mí un cara a cara. Él fue al encuentro de Panucci, este centró y Raúl me hizo gol. Entonces yo le dije que tenía que ir al otro lado de malas formas".

Al serbio no le sentó muy bien la bronca de Cañizares y lo hizo público en la rueda de prensa posterior al partido, asegurando que no le habían gustado las formas de su compañero y que no era manera de decir las cosas: Cañizares confesó que él estuvo "muy mal", pero también afirmó que Djukic "no actuó bien" haciéndolo público.

Desde aquel momento, los dos estuvieron sin hablarse y no fue hasta que el serbio se marchó del club cuando dejaron atrás esta bronca . Djukic invitó a una cena a sus compañeros, incluido a Santi Cañizares. En aquel momento ambos se dieron cuenta de que era el momento de pasar página: "Al final de la cena me levanté y nos dimos un abrazo".

EL FÚTBOL NO ES UNA EXCEPCIÓN

Este tipo de acciones no ocurren únicamente en el fútbol. En 2007, pudimos ver una de las situaciones más tensas que se recuerdan entre compañeros del mismo equipo en cualquier deporte. Fernando Alonso y Lewis Hamilton eran 'compañeros' en McLaren. La escudería inglesa apostó por juntar a un bicampeón mundial como Alonso, con un piloto que enfrentaba su primera temporada en la categoría reina.

La escudería inglesa dio prioridad en multitud de ocasiones al desarrollo de la nueva sensación británica de la parrilla y tomaron algunas decisiones cuanto menos llamativas a favor de Hamilton y en contra del 'piloto estrella' del equipo. Esta situación se trasladó a la pista y se vieron algunas imágenes que terminaron provocando la salida del Alonso al finalizar aquella temporada.

Hamilton responde al dardo de Fernando Alonso.





El detonante sucedió en el Gran Premio de Hungría del año 2007. Alonso y Hamilton luchaban por la pole y en la última entrada a boxes de la Q3, Fernando Alonso entró antes que Hamilton y durante la parada, el piloto inglés tuvo que esperar a que a Alonso le dieran la orden de salir a pista. Aquello le costó a Hamilton no poder completar su vuelta y perder el mejor tiempo a favor de su compañero de equipo.

Hamilton terminó denunciando a su compañero ante la FIA (no había sucedido nunca) y Fernando Alonso fue sancionado con cinco puestos en la salida del Gran Premio. Aquello se quedó enquistado durante muchos años y se notó en declaraciones cruzadas cuando ya no estaban en el mismo equipo. A día de hoy, el piloto inglés y el español parecen haber resueltosus problemas y se les puede ver bromeando durante las entrevistas y las reuniones de pilotos.