El cámara que sufrió el manotazo del 'Dibu' Martínez desvela cómo vivió el momento: "Nunca viví algo así"

Dibu Martínez dejó este pasado martes una de las imágenes de la temporada y es que el portero argentino dio un manotazo a una cámara tras la derrota de su selección contra Colombia. Y este miércoles en El Partidazo de COPE hemos podido hablar con Johnny Jackson, que sufrió el momento en primera persona al ser operador de cámara en ese partido.

"Portaba la steadycam, que es una cámara con estabilizador y pesa mucho. Afortunadamente, no sufrí ningún tipo de lesión y la cámara no salió dañada", comentó a Juanma Castaño.

Y agregó: "Nosotros por protocolo y por ética profesional hay tres cosas que no podemos hacer con un jugador de cualquier equipo. No podemos hablarles, pedirles fotografías o autógrafos. Pase lo que pase no se puede hacer".

Johnny Jackson, además, reconoció que el 'Dibu' no le pidió perdón y que es la primera vez que vive un episodio similar. "En producción nos piden mostrar a los jugadores. Y el primero que encontró fue al 'Dibu' y la idea era seguir con el resto de futbolistas", explicaba.

David Sánchez, por su parte, le preguntó si llegó a pasar miedo y el cámara confirmó que sintió "nervios". "Con la steadycam no es posible ver lo que sucede, vamos mirando al monitor y sentí directamente el gol", concluyó.