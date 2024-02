La brutal cantidad de peso que Ilia Topuria debe perder en una semana y cómo lo hará: "No es nada"

Ilia Topuria tiene en menos de diez días la pelea más importante de su carrera hasta el momento. 'El Matador' se medirá a la leyenda australiana Volkanovski por el título de peso pluma de la UFC. Con un historial invicto de 14-0, el hispanogeorgiano tiene la plena seguridad de que se va a llevar el cinturón en en el Honda Center de Anaheim, California. El luchador se pasó por el micrófono de COPE para hablar con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

La UFC llega a España

Ilia Topuria ha hablado en varias ocasiones que va a traer la mejor competición de artes marciales mixtas a España, pero ya ha confirmado que en 2024 va a pelear en el Santiago Bernabéu. El histórico McGregor también ha dicho en varias ocasiones que quiere volver a competir en la UFC, aunque por el momento no tiene ningún combate confirmado de cara a este año.

'El Matador' habló sobre la posibilidad de pelear con el irlandés en España. "Hemos hablado de ello, pero el tío está a punto del retiro y no sé si quiere este nivel con la nueva generación. Si quiere y quiere mantener su nombre, tiene que pelear conmigo. Deportivamente, ahora no es nadie. Le gano en el primer asalto. Sería para finales de 2024", explicó en El Partidazo de COPE.

Confianza sobre Volkanovski

Topuria se muestra con una confianza plena de que va a ganar a Alexander Volkanovski el próximo 17 de febrero y se va a hacer con el cinturón de peso pluma de la UFC. Esto es así, hasta tal punto de que ya tiene puesto en la biografía de sus redes sociales que lleva ya un 15-0 y que es campeón mundial. "Va a ser en el primer asalto, estoy súper convencido. Me he preparado toda una vida para este momento, lo he visualizado. Sé quién soy, sé de lo que soy capaz", aseguró en el programa.

"Los dos estaremos solos en el hectágono y él va a poder hacer muy muy poquito; que se presente en la pelea y el resto lo haré yo", añadió. A pesar de mostrar superioridad en sus palabras, no quiere quitar mérito a su rival. "Soy un profesional, cada combate lo tomo con muchísima profesionalidad; le doy el respeto que se merece, es invicto en peso pluma. Pero el respeto que le tengo lo he mostrado en todos los entrenamientos", afirmó.

Bajada drástica de peso

Para competir en peso pluma en la UFC debes estar por debajo de los 65,8 kilos. Los peleadores suelen estar por encima de ese peso durante la preparación del combate y luego tiene una bajada drástica de cara a las peleas. Ilia Topuria sorprendió a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE con lo que tiene que perder en tan solo una semana. "Es la vez que mejor lo estoy llevando. Estoy en 73 kilos y me faltan perder unos 8 de aquí al viernes (día antes de la pelea)", explicó.

"Suena bastante agresivo decir ocho kilos, pero sí, con la forma en la que hemos llevado mi alimentación y todo. En la última semana empezamos con la deshidratación, ya no como hidratos ni fibras, hago un balance con los médicos", apuntó. Juanma Castaño le preguntó acerca de cuanto peso puede recuperar y subir en las 30 horas que hay entre el pesaje y le pelea. "Mínimo diez kilos. Doy 65,7 y al día siguiente me subo al octágono en 77 o 78", comentó Topuria sorprendiendo a toda la redacción.

