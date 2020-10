Borja Mayoral, en El Partidazo de COPE: "Si se hubiese ido Jovic, no sé si me hubiese quedado"

Borja Mayoral ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador de la Roma, equipo al que llega cedido para las próximas dos temporadas. Este mismo día, el delantero ha atendido a los micrófonos de El Partidazo de COPE dispuesto a explicar cómo se ha gestado su salida del Real Madrid. “Se han dicho demasiadas cosas de cómo ha sido mi verano que no son ciertas”, ha dicho. "Hay gente que ha escrito y no ha visto mi entrevista entera", ha respondido el delantero sobre sus palabras en la presentación con el equipo romano.

Por ello, Mayoral ha querido explicar detalladamente cómo ha sido el mes y medio que ha estado en el Real Madrid. “Tuve una conversación con Zidane al principio, me dijo que estaba muy contento con mi trabajo pero al final, a cinco días de cerrar el mercado, nos sentamos y decidimos que lo mejor para mí era marcharme a la Roma”, ha explicado.

Borja Mayoral: "Zidane quería que me quedase, pero pedí salir para tener más oportunidades" "A principios de verano le dije al club que me quería ir lo antes posible, pero Zidane quería que me quedase, por eso terminé quedándome más tiempo", ha reconocido el madrileño. 14 oct 2020 - 20:08

Una decisión que celebra y con la que se muestra muy contento de haber tomado. “Yo estoy feliz, el club (Real Madrid) también está contento por lo que yo creo que ha sido lo mejor”, ha añadido un Borja Mayoral que no encontraba su hueco en la plantilla madridista. “Si Jovic se hubiese marchado, no sé si me hubiese quedado”, ha comentado.

���� @Mayoral_Borja, en su presentación con la @OfficialASRoma



�� “Zidane quería que yo me quedase. Creo que el club le escucho y por eso quería sacar a Jovic”



���� “Todo se hizo muy tarde, pero al final volví a llamar al despacho de Zidane y le dije si podía dejarme salir” pic.twitter.com/vFo3mHcM6n — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2020

La Selección, su mayor sueño

En cuanto a su cesión, el conjunto italiano tiene opción de compra durante estos dos años. “Si la Roma me compra, perfecto, si no, volveré al Real Madrid”, ha asegurado el madrileño, cuyo máximo sueño siempre ha sido ir a la Selección. “Soy un nueve puro, si Luis Enrique me llama, sería un sueño poder ir”, ha espetado.