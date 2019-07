Belletti, en COPE: "Me gustaría volver a ver a Neymar otra vez en el Barça, un sitio con la presión repartida"

El ex jugador del FC Barcelona y héroe en la final de la Champions de 2006, Juliano Belletti pasó este miércoles por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar el futuro de Neymar, el de Coutinho o el de las nuevas estrellas del Madrid Vinicius Júnior y Rodrygo Goes.

El ex del Barça ha cambiado las botas por las finanzas, las cuales han terminado convirtiéndose en su día a día: “La vida sigue. Ahora que somos un poco mayores, se cierra la puerta del fútbol pero se abren otras. Pero lo que nunca voy a dejar de hacer es aprender. Unos amigos me invitaron a aprender un poco más de finanzas, sobre todo en el plan personal y familiar. Me terminé enamorando del tema y es a lo que he dedicado mi vida en los últimos meses”, comentó.

Labor que compagina con la de embajador del FC Barcelona, cargo que ostentará como mínimo las dos próximas temporadas: “El Barça me ofreció la opción hace unos años, fue una buena oportunidad. Les gustó mi trabajo, cómo lo estoy haciendo y todavía tengo dos años de contrato. Mi función se limita a representar al club en actos y eventos institucionales, así que puedo vivir con mis cuatro hijos en Sao Paulo y viajar sin problemas", reconoció.

Sobre el futuro de Neymar, Belletti aseguró que los grandes jugadores como el del PSG deben compartir la presión en el equipo: “Es uno de los mejores futbolistas de los últimos años. Lo ha enseñado en todos los equipos en los que ha estado. Dentro del campo, ha demostrado ser uno de los mejores. Quiero verle feliz. Es un deporte de mucha presión y responsabilidad, a veces inasumible. A mucha gente le gustaría verle en el Barça pero yo quiero que juegue dónde esté feliz, pueda disfrutar y compartir esa responsabilidad con otros grandes jugadores", analizó.

Una responsabilidad que no ha sabido llevar en París, en parte por las lesiones que ha sufrido: "Ha tenido mas presión allí porque los resultados no han llegado. No ha podido ganar una Champions, cosa que en el Barcelona sí ha sucedido. Ha tenido muchos problemas y si los ha tenido ha sido por esa presión. Cualquier futbolista con cualquier edad no está preparado para la presión que se vive en el verde. En París, es el líder, costó mucho dinero, ha tenido muchas lesiones y quizás allí no ha sabido controlar esto. Con la edad y la experiencia es cuando se consiguen gestionar un poco mejor estas cosas", aseguró.

Sobre si el ex del Barça había hablado con Neymar, Belletti reconoció no haberlo hecho en los últimos meses: "No he hablado con Neymar. Pero todos quieren jugar en el Barça y más los que ya saben lo que es la ciudad, la afición, el jugar en el Camp Nou. Yo cuando me fui al Chelsea, lo hice porque quería vivir nuevas experiencias, quise vivir en Londres, probar la Premier y trabajar con José Mourinho. Pero uno cuando está en el Barça no tiene la necesidad de salir. Neymar intentó probar cosas nuevas y no le salieron. La gente disfrutaba con él y todos querrían verle de vuelta, yo soy aficionado del Barça y es lo que quiero. Los brasileños hacen cosas distintas, mejor verles en tu equipo que en el otro", dijo.

Si llegase Neymar, Belletti cree que todos los delanteros del club blaugrana son compatibles : “Es un problema bueno, tener tantas opciones con tanta calidad técnica. A partir de ahí, depende del técnico y de la directiva decidir si caben todos o no. Establecer un plan claro y saber quién tiene que irse y los fichajes. Hay que decidir, pero creo que caben todos. Hablé con Coutinho antes del Mundial. Le dije que podría ser uno de los grandes, se sorprendió pero yo esto convencido de que tiene mucho nivel. No puede irse. Ahora mismo no está Neymar y hay que planificar el equipo cómo está", recordó.

Por último, Belletti también aseguró en 'El Partidazo de COPE' que Vinicius y Rodrygo tienen calidad para llegar a ser estrellas de primer nivel: "Se ha llegado a afirmar que en Brasil hemos dejado de producir grandes talentos. Se equivocan. El problema es que ahora los jugadores salen antes de lo debido para formarse ya en Europa, cosa que antes no sucedían. Los dos tienen una gran calidad y tienen todos los números para ser grandes jugadores para llegar a triunfar en el Real Madrid pero tendrán que aprender a administrar la presión", concluyó.