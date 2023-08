Beatriz Álvarez, en El Partidazo de COPE: "El único camino es la inhabilitación de Rubiales"

Beatriz Álvarez, Presidenta de la Liga F, ha hablado en El Partidazo de COPE, acerca de lo que ha pasado en la Asamblea extraordinaria de la RFEF, donde Luis Rubiales ha dejado claro que no iba a dimitir.

La presidenta ha dicho que lo único que no le ha sorprendido de la Asamblea era que Rubiales"no haya dimitido porque el Ego de este señor es mayor que su dignidad"."Es delirante lo que ha contado, sus palabras no corresponde ni con lo que hemos visto en las imágenes ni con lo que ha dicho Jenni", añadió.

??? Beatriz Álvarez, en @partidazocope



?? "Ha sido bastante doloroso ver como tanta gente ha aplaudido a Rubiales"



???? "Tenemos que cambiar el modelo entero de la federación, lo de hoy ha sido inaceptable"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ERx5Kr6GjF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 25, 2023

"El único camino sino dimite es inhabilitarle, porque no podemos permitir lo que ha pasado", dijo Beatriz. "Nosotros solo hemos reclamado la inhabilitación. A partir de ahí, ir más allá ya le corresponde a las personas implicadas", continúo.

Por último, también dijo que "además de su actitud denigrante", y reconoció que "es bastante doloroso ver la gente que ha aplaudido a las palabras de Rubiales en la Asamblea. Después de él, deben dimitir más".