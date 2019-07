Bautista, en El Partidazo de COPE: "No me planteaba jugar las semifinales"

Roberto Bautista hizo historia en Wimbledon tras alcanzar las semifinales de un Grand Slam por primera vez. "Todo es muy reciente. Lo iré asimilando. Me llena de orgullo estar en las semifinales con estos tres - Djokovic, Federer y Nadal - significa que estoy trabajando bien. Es muy importante para mí", ha dicho Roberto Bautista, en El Partidazo de COPE, tras su victoria ante el argentino Guido Pella en cuatro sets.



Preguntado por si es el mejor momento de su carrera, el tenista español ha comentado que "ha sido un día de muchas emociones".



Roberto Bautista no se planteaba jugar las semifinales de Wimbledon, pero "he empezado a un gran nivel, con muy buenas sensaciones y me he encontrado muy bien jugando en hierba. Llegó con muy buenas sensaciones y estoy preparado para afrontar el final del torneo".





�� @BautistaAgut tenía planeado pasar esta semana en su despedida de soltero en Ibiza, pero se clasificó para las semifinales de @Wimbledon



�� Sus amigos sí que han ido y así le han deseado suerte en @partidazocope#PartidazoCOPE pic.twitter.com/7SCv3BvKXO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 10 de julio de 2019



Sobre el próximo duelo de semifinales ante el tenista serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic, el tenista español espera repetir el resultado logrado en los dos últimos partidos en Doha y en Miami.



"Es el favorito. Viene de ganar Wimbledon y es el número uno. He tenido la oportunidad de jugar partidos muy buenos contra él. Los dos últimos han ido bien. He tenido que jugar a un nivel muy alto. Es muy sólido desde del fondo de la pista. Se basa en fallar poco. Yo intento hacer lo mismo", ha añadido Roberto Bautista, en El Partidazo de COPE.



David Ferrer, por su parte, ha valorado el éxito logrado por el tenis español este miércoles en los cuartos de final de Wimbledon. "Roberto siempre iba llamando a la puerta. Ahora lo ha conseguido muy merecidamente. Es el mejor momento para estar ahí. Puede conseguirlo. Contra Federer y Rafa se siente más incómodo. A Djokovic le puede hacer daño".