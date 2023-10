El aviso de Juanma Castaño a Xavi Hernández por su comportamiento con los árbitros: "Sospechoso"

El Barcelona ganó este miércoles al Oporto en Do Dragao (0-1), gracias al solitario gol de Ferran Torres. El delantero sustituyó a Robert Lewandowski en el minuto 34 de la primera parte porque el polaco sufrió un duro golpe en el tobillo y no pudo continuar sobre el terreno de juego del estadio luso.

Lo más destacado del partido, además del susto de Lewandowski, fue un posible penalti favorable a los locales y la expulsión de Gavi. El centrocampista vio la segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento del partido tras sujetar a un rival por la camiseta. Y a estas acciones hay que sumar la cartulina que el colegiado mostró a Xavi Hernández. No es la primera amonestación que sufre el ténico azulgrana, que protesta airademente muchas de las decisiones tomadas por los colegiados de los partidos.

Cruce de palabras entre Mendilibar y Xavi

Las cámaras del Días Después captaron el pasado viernes un diálago entre José Luis Mendilibar y Xavi Hernández en los banquillos de Son Moix. El partido finalizó con la victoria del Barcelona gracias a un gol en propia puerta de Sergio Ramos y durante el transcurso del mismo los dos entrenadores tuvieron más que palabras.

Mendilibar, durante el choque ante la Juventus de Europa League.





"J**** como ladras", dijo el técnico del conjunto hispalense a Xavi. El exjugador, y ahora preparador del equipo azulgrana, se mostró disconferme con las palabras de un Mendilibar insiste que añadía: "Si yo hablo lo que hablás tú...me echan hace media hora".

Ante esta afirmación Xavi se revolvió y contestó: "No, hombre no. ¿Que dices tío?". Todas estas palabras se produjeron estando ambos entrenadores muy juntos en la zona técnica. Pero Mendilibar no se achantó y finalizó la conversación rotundamente antes de sepapar sus caminos diciendo: "Te lo digo yo, ya te digo que sí".

La respuesta de Xavi al entrenador del Sevilla

El entrenador del Barcelona analizó el triunfo frente al Oporto en Champions en la rueda de prensa y reconoció que su equipo "debe mejorar el juego", pese a llevarse los tres puntos.

"Hemos tenido muchas dificultades. La lesión de Lewandowski, nos quedamos con diez por la indisposición de Lamine, la expulsión de Gavi...", afirmó Xavi Hernández que hizo destacó la valía de sus jugadores por afrontar y sacar adelanter estos partidos con "bajas sensibles".

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández.





El técnico también quiso responder a la cantidad de amonestadiones que sufrió el Barcelona en Do Dragao. El conjunto azulgrana vio un total de seis amarillas en los 90 minutos, sin contenar la que el colegiado le mostró al propio Xavi.

"Soy pasional. Vivo el partido, proestos, me enfado...Es difícil de cambiar", eran las palabras del preparador del Barça que al mismo tiempo se servía para contestar a Mendilibar con esas palabras.

Ferran Torres derriba la puerta de la titularidad

El protagonista positivo del partido fue, sin lugar a dudas, Ferran Torres. El delantero marcó el gol de la victoria del Barcelona en Do Dragao y quiere derribar la puerta de la titularidad.

"Está muy caro jugar en el Barcelona, pero quiero aprovechar los minutos", comentó el futbolista azulgrana que ya suma tres goles en siete partidos. Ferran llegaba de sobresalir con España en los partidos de clasificación para la Eurocopa, anotó dos tantos contra Chipre en tan solo 30 minutos.

Ferran Torres firmó en las dos últimas temporadas cuatro goles en un total de 51 partidos disputados con la camiseta del Barcelona. Y con las cifras que tiene en este inicio de campaña está a tan solo un tanto de igualar las anteriores. El futbolista espera poder disfrutar de más minutos tras las molestias de Robert Lewandowski y la baja por lesión de Raphinha.

Ahora el entrenador azulgrana deberá tomar una decisión y quizás vivir con menos intensidad los partidos de su equipo. Esucha la palablar completas de Juanma Castaño y los tertulianos de El Partidazo de COPE.

El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño