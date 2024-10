El aviso de Juanma Castaño a Laporta por el caso Lamine Yamal: "Que se vaya acostumbrando"

Este jueves, en Barcelona se ha vuelto a hablar de la polémica que ha rodeado estas dos semanas a Luis de la Fuente. El seleccionador convocó a Lamine Yamal para jugar los dos partidos de la Liga de las Naciones ante Dinamarca y Serbia y, tras el primer partido, decidió liberar al jugador por las molestias con las que acabó. El joven futbolista salió cojeando el pasado sábado tras las patadas que recibió por parte de los futbolistas daneses y, según contó el seleccionador nacional en rueda de prensa, le preguntó si estaba al 100% para jugar ante Serbia y al ver que dudó, decidió que se volviera a Barcelona.

EFE CÓRDOBA, 15/10/2024.- El seleccionador español, Luis de la Fuente Castillo, da instrucciones durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones que disputan hoy martes España y Serbia en el estadio Nuevo Arcangel de Córdoba. EFE / Salass.

Lamine Yamal acabó volviendo para ser sometido a unas pruebas médicas que dictaminaron que sufría una sobrecarga en el isquiotibial del muslo izquierdo, pero según informó Helena Condis podrá estar ante el Sevilla este domingo en el partido de la 10ª jornada de Liga. Para este partido, Hansi Flick recupera a Dani Olmo, Gavi y Fermín, con lo que la enfermería del conjunto azulgrana empieza a vaciarse después de dos meses muy complicados.

laporta y deco hablan sobre de la fuente

Durante la semana, se ha hablado mucho de si Luis de la Fuente hizo bien en forzar tantos minutos a Lamine Yamal. Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló en 'Barça One' sobre esta polémica. "Si cree que los clubs son los que deben tener cuidado con los jugadores, que nos den la potestad de cederlos o no... Somos los que pagamos a los jugadores y se deben a los clubs. Eso hay que tenerlo en cuenta. No queremos que se repita lo que sucedió con Pedri. Hacer jugar a Lamine Yamal fue una temeridad intentar que se quedara y jugara contra Dinamarca". El presidente del Barcelona, además, confirmó que hablaron con la RFEF para "defender los intereses del equipo. Entendieron nuestro planteamiento y el del jugador, que tiene mucha personalidad. Y al final se impuso el criterio correcto", concluyó.

AFP7 vía Europa Press Joan Laporta en rueda de prensa

Por su parte, Deco, director deportivo del Barcelona, también habló de Lamine Yamal y quiso quitar responsabilidad a Luis de la Fuente en la entrevista que hizo en RAC1: "El problema no está en De la Fuente. Él hace su trabajo, es el seleccionador e intenta convocar a los mejores jugadores. Hay que hacer algo con el calendario. Todos los partidos de selecciones son oficiales, antes no había tantos. Es evidente que los jugadores jóvenes están sujetos a muchos partidos. Demasiados. Tenemos que cuidar a Lamine, todavía está en proceso de formación, pero si individualizamos seremos injustos con los demás".

el aviso de juanma castaño a joan laporta

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, también habló sobre la polémica que ha rodeado a Luis de la Fuente estas dos semanas por la sobrecarga de partidos de Lamine Yamal: "Pues va a ser un problema, cada vez que la selección española llame a Lamine Yamal. Parece que Lamine Yamal es el primer jugador internacional de la historia de este país, o que es la primera estrella que es convocada por su selección. Que se vaya acostumbrando Laporta y el Barça, que la Lamine Yamal, además de jugar en el Barça, es jugador de la selección española. Y que va a acudir a todas las convocatorias a las que le llame Luis de la Fuente. Porque Lamine Yamal quiere jugar en la selección española".

