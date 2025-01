Así está la situación de los equipos españoles en la Champions League a falta de dos jornadas

EFE

Paris (France), 18/09/2024.- Ousmane Dembele (L) of PSG in action against Donny van de Beek (R) of Girona during the UEFA Champions League soccer match between Paris Saint-Germain and Girona FC in Paris, France, 18 September 2024. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT