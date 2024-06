Así se gesta la llamada del Rey Felipe VI a Carlos Alcaraz para felicitarle por su Roland Garros: "Momentos"

Es habitual que cuando sucede una gran gesta en el deporte español, la Casa Real esté pendiente de los éxitos de nuestros deportistas. Y cuando alguno de sus representantes no pueden acudir 'in situ' al estadio, pista o pabellón en particular, lo normal es que, de alguna manera, llegue pronto la felicitación por parte de los Reyes de España.

En el caso de Carlos Alcaraz, tras la consecución de su primer Roland Garros, no fue la excepción. La Casa Real hizo una breve felicitación pública a través de sus redes sociales.

En este caso, un breve mensaje reposteando el éxito de Alcaraz en la tierra batida de la Philippe Chatrier: "¡Este es sólo el primero, campeón! ¡Vendrán muchos más Roland Garros! ¡Enhorabuena, Carlos!".

Carlos Alcaraz besa la Copa de los MosqueterosEFE

Después, Alcaraz recibiría una llamada telefónica del Rey Felipe VI.

Cómo se gesta una llamada de la Corona con un deportista

¿Cómo llega a contactar el Rey Felipe con Carlos Alcaraz después de ganar un Roland Garros? La respuesta la dio el mánager del tenista, Albert Molina, invitado especial este lunes en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

Albert, representante del tenista murciano desde hace muchos años, contó algunos de los aspectos menos conocidos del día a día de un deportista de élite como el propio Alcaraz, entre ellos, el de la gestión de las comunicaciones.

"Al final, el día a día de Alcaraz entre compromisos, agenda y obligaciones, está comprimido. Es algo que si no estás dentro no lo ves, pero no hay tiempo para nada. Al final el tiempo de que dispone es mínimo y limitado", lamentaba Albert.

Por ese motivo, su ayuda con la logística en torno a su vida profesional es importante, incluso hasta para hablar con el Monarca de la Casa Real. "A mí no me llama directamente el Rey", aclaraba el mánager. "El Gabinete del Rey me llama a mí y yo ya le paso la llamada a Carlos", explicó. En ese momento, "Carlos ya sabe que cuando le llama Su Majestad, se separa del resto, como cualquier llamada que tenga importante. Se separa para tener su privacidad, por supuesto. Al final, nadie escucha lo que habla, ni lo que dice. Son momentos suyos", detalló.

¿Llamó Florentino Pérez a Alcaraz?

Es mucha la gente que, en una circunstancia así, quiere aprovecharse del momento para acercarse al tenista con el objetivo que sea. De ahí, el trabajo de 'filtro' que ejerce su representante.

Carlos Alcaraz, junto a su equipo y el trofeo de su primer Roland Garros. CORDONPRESS





"Una de las peores partes de mi trabajo" tiene que ver con rechazar la comunicación con algunas personas o sectores interesadas en Alcaraz. "Ya no solo con la gente interesada que se apunta al momento y quiere hablar o estar cerca de Carlos en ese momento. Yo lo decía por vosotros, por la prensa, por los profesionales. A Carlos y a mí nos gustaría poder estar más cerca de vosotros y atenderos mejor, con más tiempo, y más oportunidades", explicó.

Si Carlos esperase una llamada importante, Albert Molina lo sabe, por indicación expresa del jugador: "Lo de las llamadas personales las cortamos salvo que él diga que una es realmente importante. Los oportunistas no tienen opción para hablar con él", sentenció.

Algo diferente son las llamadas personales, que también las recibe, lo mismo que los muchos mensajes que le puedan llegar por whatsapp o por las redes sociales: "Hay gente que no pasa por mí. Seguro que también alguna llamada femenina de la que seguro que no nos enteramos", bromeó.

A David Sánchez le quedó una duda durante la entrevista: ¿intentó felicitar Florentino Pérez a Carlos Alcaraz? "Pues no lo sé... Florentino tiene su teléfono directo, así que es de los que pasa la criba".