Así fue el choque en la reunión de LaLiga entre Javier Tebas y el Real Madrid: "Muy agresivo"

Este jueves se vivió un nuevo episodio de tensión entre el Real Madrid y la patronal que Isaac Fouto expuso en 'El Partidazo de COPE'. La Audiencia Nacional desestimó este pasado miércoles una querella del club blanco contra LaLiga y Javier Tebas por el nuevo acuerdo aprobado en agosto. Los blancos les acusaban de estar "específicamente orientado a perjudicarles económicamente". José Ángel Sánchez, que representaba al club en la junta de clubes de Primera División, anunció que recurrirán el auto del juez José Luis Calama. A partir de ahí, evidenciaron aún más sus diferencias.

Antes de que Javier Tebas compareciera para explicar el límite salarial, tuvieron lugar una serie de momentos tensos entre el presidente de LaLiga y José Ángel Sánchez. Sobre esta decisión judicial, según Javier Tebas, el representante del Real Madrid le respondió: "No cantes victoria, que todavía nos quedan recursos". Isaac Fouto desveló en 'El Partidazo de COPE' las sensaciones que quedaron por cada una de las partes tras este choque. Mientras el club blanco destacaba la preocupante situación económica que tiene LaLiga, representada en el mercado de fichajes, el líder de la patronal atacaba con la Superliga.

No es nuevo ni es la primera vez que evidencian estas diferencias. Cada vez que hay una comparecencia pública, ya sea de Javier Tebas o de Florentino Pérez, son habituales los reproches entre las entidades. Ante los medios de comunicación, el presidente de la patronal enfatizó: "He leído que LaLiga está en declive, pero siempre sin fundamento. Ya he explicado cuál es la situación y cuáles son las Ligas con las que nos podemos comparar. Igual que la inglesa es muy complicado. La Superliga ha causado mucho más daño, al enturbiar las competiciones y las relaciones con los operadores, a pesar de la partida de Karim Benzema".

Cómo fue el enfrentamiento

Los conflictos legales entre ambas instituciones debido a este tema llevan algún tiempo, pero al inicio de esta campaña parece haber alcanzado su punto máximo. Todo comenzó a raíz de la medida tomada el 18 de agosto por los clubes de la Primera División, en la cual se aprobó modificar la distribución de los derechos audiovisuales para incentivar a los clubes que más contribuyan a las demandas de los operadores de televisión. Han aprovechado esta junta de clubes de Primera División para volver a exponer sus diferencias, como explicó Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE'.

El club blanco acusaba a la patronal de "delitos societarios en relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol". Según afirma la querella, la modificación estaba "específicamente orientada a perjudicar económicamente al Real Madrid". Aunque el juez apunta en el auto que el club blanco "intenta construir una versión conspirativa contra sus intereses por parte de LaLiga y su presidente".

