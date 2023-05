"¿El árbitro ha tenido alguna incidencia? Alguna no, tantas"

La Roma de José Mourinho cayó en la final de la Europa League ante el Sevilla en la tanda de penaltisy al término de la final se pasó por los micrófonos de Movistar+ para analizar el encuentro.

"El Sevilla es un gran equipo, tienen una plantilla y experiencia que nosotros no tenemos", alabó el portugués al equipo hispalense.

En relación al encuentro, Mourinho cree que "hicimos un gran primer tiempo", pero "en la segunda parte, ya que el Sevilla perdía, tuvieron una gran reacción".

A pesar de ello, el entrenador de la Roma cree que ellos tuvieron "las dos mejores ocasiones para ganar en los 120 minutos".

Durante todo el encuentro, se vio a un Mourinho muy molesto con las decisiones arbitrales y con continuos enfrentamientos con el banquillo del Sevilla.

Preguntado en Movistar+ por esa circunstancia, el luso cree que el árbitro no ha tenido alguna incidencia "ha sido en tantas...". El técnico de la Roma dejó una de las imágenes después del partido al entregar su medalla de plata a un aficionado: "Me quedo con las de oro, regalo las de plata".

"Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma", dijo al término del encuentro en la rueda de prensa nada más perder la final de la Liga Europa en penaltis ante el Sevilla.

"Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con el Roma, la situación es esta", añadió a Sky Sport Italia.