Sin que la pueda la presión, Antía Jácome es una de las bazas de la delegación española para conseguir medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, en piragüismo.

Para esta pontevedresa de 24 años, es su segunda participación olímpica, y compartió un rato de radio este miércoles en El Partidazo de COPE junto a Ana Peleteiro y Jordán Díaz: "Es un orgullo total compartir pantalla ahora mismo con estos dos grandes deportistas, espero que los tres podamos estar haciendo un gran papel en París", deseó.

Para Antía, la presión no va por una, sino por dos opciones de medalla: "Es algo que he trabajado todo el año y llevo trabajando desde Tokio. Yo estoy muy tranquila, he trabajado mucho esto, y también creo que lo puedo conseguir entonces me ayuda a saber que la gente confia en mí es que estoy haciendo las cosas bien".

Si logra una medalla de oro, ya sabe cuál será su promesa: "¿Yo? Cantar como Shakira".