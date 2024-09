Ángel Hidalgo, en COPE: “Me agobié al ganar porque quería saludar a Rahm, darle las gracias y que pudiera irse”

Nos visita en los estudios de El Partidazo de COPE a Ángel Hidalgo, campeón del Open de España tras derrotar a Jon Rahm en el hoyo de desempate. Ángel es el número 398 del mundo, por eso fue una sorpresa total el que se proclamara campeón. Sobre cuándo empezó a creérselo, dijo que “Yo dije el primer y segundo día que todos los coches habían parado y yo era Alonso sin parar, con el neumático gastado y esperando el safety. Cuando dije que podía pasar algo grande cuando el segundo día empecé bastante bien. Soy bueno cuando la cosa se pone fea, con viento, de campo de tercera”.

Ángel Hidalgo nos contó cómo fue el momento clave del desempate que acabó decidiendo el ganador del torneo: “Estaba súper motivado porque la presión la tenía él. Si yo perdía era lo lógico, pero él no. Yo solo escuchaba 'Hidalgo, Hidalgo' y eso era una motivación extra. Intentaba ir por delante de él para no ver qué hacía él, no le miraba. Rahm me dijo: 'Has hecho un drive muy bueno', y yo le dije: 'Gracias, pero yo no tengo más'"”.

Cuando finalmente ganó el torneo, el campeón dijo que “Me agobié un poco porque quería saludar a Rahm y darle las gracias y que él pudiera irse; sé lo que es estar al otro lado y ver cómo el otro gana. Intenté zafarme de mis compañeros y fui a darle las gracias y le dije que había sido un honor jugar contra él y que ojalá pudiera jugar más veces”.

Ángel nos explicó qué dijo cuando en un momento agachó la cabeza y empezó a decirse algo a sí mismo: “Estaba hablando con mi abuelo para pedirle que me ayudara. Está en el cielo y el sábado fue su cumpleaños. Mi bisabuelo fue caddie y a través de él, mi abuelo y mi padre empezaron a jugar; me ponían el cubo y yo me sentaba encima para verles. Le pedí que me ayudase y que me diese fuerzas para poder ganar el torneo”.

En un día en el que hablamos mucho de los incidentes en el derbi madrileño, Juanma Castaño le preguntó sobre si alguna vez le han insultado en un campo: “En un campo de golf me han provocado bastante, de pequeño, cuando jugábamos entre CCAA, los padres de otros jugadores te provocaban, me decían que era demasiado bajito....Nunca entré al trapo. Soy más como Cristiano, me pone que me piten”.