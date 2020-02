La anécdota que une a Michu con el futbolista de moda en Europa, Erling Haaland

Este lunes hemos conocido en El Partidazo de COPE la conexión entre el director deportivo del Burgos CF, Michu, con el delantero de moda en el fútbol europeo, Erling Haaland.



"No le conozco personalmente, pero cuando era jugador del Swansea me etiquetaba en las redes sociales. Entiendo que se viera reflejado en un chico que lo hacía bien en la Premier. Me comunico con él a través de mensajes privados en Instagram", dijo el actual director deportivo del Burgos CF.





Sobre la posibilidad de ver al delantero noruego en LaLiga española, ha dicho: "Tiene nivel para cualquier equipo Top. Con la progresión que tiene los 75 millones de cláusula serán baratos". Michu ha valorado positivamente la situación actual del Burgos CF: "Estoy contento. Los chicos lo están haciendo bien".