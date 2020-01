Amadeo Salvo: "Si es un programa de humor, que pongan una butifarra o la cara de Puigdemont en el otro lado"

El Barcelona de Quique Setién será el rival del Ibiza en los 1/16 de final de la Copa del Rey. Será la primera vez que el conjunto azulgrana visite la isla en partido oficial. El partido se disputará el próximo miércoles 22 de enero a las 19:00 horas en el Municipal de Can Misses.



Amadeo Salvo, presidente del Ibiza, ha reconocido, en El Partidazo de COPE, que "nos daba igual entre el Barcelona o el Real Madrid. Son clubes con una dimensión muy similar. El sorteo ha caído muy bien. Es un premio para los futbolistas y para la afición. Lo importante para nosotros es la Liga porque sabemos que no podemos ganar la Copa del Rey. Pero la Liga, sí".



Amadeo Salvo, en El Partidazo de COPE, ha arremetido contra TV3 por cambiar el escudo del club por las famosas cerezas de la discoteca Pachá. "Me he calentado un poco. Si es un programa de humor, que pongan en el otro lado una butifarra o la cara de Puigdemont. Es una falta de respeto a un club modesto. Somos un club serio, no somos un club de discoteca. No tiene sentido meter una marca comercial en una televisión pública. Me ha sentado muy mal".



El presidente del Ibiza, Amadeo Salvo, espera llegar a los 7.000 aficionados para el encuentro de Copa del Rey ante el Barcelona "si al final hacemos una ampliación". "Este miércoles nos reuniremos con unas cuantas empresas portátiles".