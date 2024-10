La alta tensión entre Talant Dujshebaev y Xavier Sabaté también saltó en El Partidazo de COPE

El grave encontronazo entre dos entrenadores españoles en uno de los partidos de mayor tensión en todo el balonmano europeo tuvo su prolongación este lunes en El Partidazo de COPE.

Juanma Castaño convocó a Xavier Sabaté y a Talant Dujshebaev, entrenadores del Wisla Plock y del Kielce, después de que saltaran más que chispas entre ambos, en un partido que de por sí se saldó con 21 exclusiones de 2 minutos que hubo durante el encuentro, además de una tarjeta roja y otra azul.

Dujshebaev acusa a Sabaté de haberle llamado "p... chino" y Sabaté acusa a Dujshebaev de escupirle. El Partidazo de COPE trató de que llegaran a un acuerdo pero no fue posible, dado que el enfrentamiento entre ambos no es cosa de un partido, sino de varios años atrás.

XAVIER SABATÉ NIEGA LOS INSULTOS DE "P... CHINO"

Sabaté reconoció, por su parte, "un espectáculo bochornoso por parte de los dos técnicos" y recuperó un mensaje que dio en la rueda de prensa post partido pidiendo detener la tensión para evitar males mayores: "En la rueda de prensa dije que Stop, que hay que pararlo porque no puede ir a más", pero volvió a negar haber insultado al técnico del equipo rival.

Pese a que Dujshebaev mantuvo que recibió esos insultos y le llamó mentiroso, Sabaté se negó a "entrar en su terreno de la descalificación, donde él se desenvuelve mucho mejor".

Además, invocó a "las imágenes de las cámaras" como comprobante de todo lo que se les acusa.

DUJSHEBAEV NIEGA HABER ESCUPIDO A SABATÉ

Talant acusó a Sabaté de huir a la hora de querer arreglar el conflicto: "No hay problema, dos hombres lo solucionan hablando, y sin micrófonos, entras a mi despacho y lo arreglamos. Pero alguien que siempre busca excusas para huir...", comentó antes de acusarle de mentiroso: "Me insulta 20.000 veces con la cámara delante y ahora dice que no lo ha dicho. Si es un hombre de verdad, que reconozca que la ha cagado".

La acusación del entrenador del Kielce va más allá, criticando a Sabaté que "te hayas vendido a tu patrón y mandes todos los días informes a la Federación. Yo soy una persona feliz porque tengo familia, hasta nietos; y tú eres un infeliz que no tiene familia y vive de provocar".

Juanma Castaño les sugirió quedar a comer juntos y limar diferencias, pero la propuesta no llegó a buen puerto. Talant dijo que "quedaría, sin problema", pero dio por hecho que Sabaté llevaría compañía por si acaso: "Sabe que yo soy mucho más fuerte que él. Si le pego una, se muere en la pista".

Sabaté mantuvo que "respeto al Talant entrenador, pero no respeto al Talant persona. No tenemos por qué ser amigos".