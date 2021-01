Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE: "Los Juegos se celebrarán en las fechas previstas"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, estuvo este viernes 1 de enero de 2021 estuvo, en El Partidazo de COPE.

En el pasado año 2020 se tendría que haber celebrado los Juegos Olímpicos en Tokio, pero la pandemia del coronavirus obligó a aplazar este evento a este año.

El calendario marca que la cita olímpica se tendra que celebrar entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Preguntado sobre la disputa de los Juegos, Alejandro Blanco es optimista: "La respuesta categorica es que sí, es lo que me dicen desde el COI"

Aunque se celebren los Juegos en Tokio, serán unos Juegos diferentes y así los explica el presidente del COE: "Seguirán los mismos deportistas, 11.600, también el mismo número de técnicos...pero el gran debate será el público. Los deportistas estarán más cuidados en el transporte, que será lo más importante. Tendrán un control sanitario antes de empezar y después de su competición".

Sobre ese control sanitario, Blanco no sabe si los deportistas irán vacunados o no a Tokio: "La ciencia y la OMS nos lo dirá junto con la colaboración del COI y no me atrevo a decir nada" y añade "el deportista, espectador, periodista que entre…tendremos la garantías de que no tiene el coronavirus" y apunta que seguro tendrán que llegar "entre 10-14 días antes".

El debate que está encima de la mesa es la presencia del público en los estadios y Alejandro Blanco apunta que cree que "habrá público, pero no estarán los estadios repletos como estaban antes, ojalá, pero no me imagino los estadios abarrotados como antes" y sobre al aforo también habló del destile de inauguración: "Me lo imagino más reducido, con gran dolor para mí y para los deportistas",

Para ese desfile, todavía desconocemos quién o quiénes serán los abanderados, aunque la quiniela se centra en Saúl Craviotto y en Mireia Belmonte: "Esperaremos a que se junte la junta de federaciones olímpicas que es la que decide. Se hará en abril-mayo cuando tendremos el 95% de los deportistas clasificados, faltarían dos deportes Habrá abanderado, abanderada o abanderado y abanderada" y termina diciendo: "Si es Saúl y si es Mireia serán los mejores abanderados de los 206 comités olímpicos"

Para acabar, como no podía ser de otra manera, se habló de posibilidades de medallas para el deporte saber: "Es imposible de saber. Nunca digo lo que pienso. Hacemos estudios y se miran después de los Juegos y aceptamos de pleno, pero este año tiene una cosa importantísima porque en el año 2020 no ha habido competiciones y no sabemos en qué forma llegarán los deportistas al 2021" aunque, tras la idea de Ángel García de conseguir 20 medallas, Alejandro Blanco reconoce que "se pueden conseguir 20 medallas" aunque apunta "me quedo más con las opciones de medallas. Nunca hablamos de diplomas y estar entre los 8 mejores del mundo es muy complicado”.