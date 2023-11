Un aficionado de Argentina desvela por qué no sufrió la represión policial en Maracaná: "Blanca y negra"

El Brasil - Argentina de las eliminatorias del Mundial 2026 fue noticia por lo sucedido fuera del campo más que por lo que sucedió sobre el verde. Una escandalosa pelea entre hinchas brasileños y argentinos se saldó con una tremenda represión policial hacia los seguidores de la albiceleste. Hubo detenidos y heridos en los incidentes que ocurrieron cuando sonaban los himnos en Maracaná, algo que Juanma Castaño te contó en directo este martes. 24 horas después, uno de los que estuvo en esa tribuna, Leandro Matías, dio más detalles de todo lo acontecido en esos instantes de tanta tensión en El Partidazo de COPE.

Leo Messi, capitán de Argentina, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la decisión que tomaron como selección tras los incidentes vividos en Maracaná: "Nos retiramos al vestuario hasta que se tranquilizara todo un poco, porque podría haber pasado una desgracia. Veíamos como estaban pegándole a la gente, así como pasó en la final de la Libertadores estaban reprimiendo con palo. Había algunas familias de jugadores en esa zona y uno no sabe bien lo que está pasando. Terminas pensando más en eso que en el partido, que pasa a algo secundario". Un momento complicado para todos.

La represión policial en Maracaná

La tormenta se desató cuando por los altavoces del popular estadio se escuchaba el himno argentino, lo que desató una pelea entre algunos aficionados brasileños y visitantes que duró varios minutos. La primera respuesta llegó por parte de la policía que no pudo contener los ánimos, así que los jugadores argentinos, que ya estaban en el campo, tomaron cartas en el asunto y se dirigieron a la tribuna sur del Maracaná para tratar de calmar a los presentes. Hubo aficionados que aparecieron sangrando, al parecer por la actuación de la policía. Todo se contó en directo en El Partidazo de COPE.

La Policía no permitió el regreso de los argentinos a sus asientos, con lo que los futbolistas de la albiceleste decidieron ir a los vestuarios unos minutos hasta que la situación se controlara. Lo cierto es que no es el único clásico envuelto en polémica. El partido de las eliminatorias mundialistas entre Argentina y Brasil de 2021 en São Paulo, fue interrumpido cinco minutos después de haber comenzado porque los sanitarios acusaron a cuatro jugadores argentinos de haber violado las normas de prevención de la covid por no haber guardado una cuarentena. El partido que estaba aplazado jamás fue completado.

"Blanca y negra"

Fabián Godoy explicó que Leandro "es simpatizante de un club que se llama Estudiantes de Buenos Aires, cuya camiseta es negra y blanca y hay varios equipos en Brasil que tienen ese color de camiseta": "Si él hubiese llevado algún distintivo de Argentina, lo hubiesen agredido. Con esa camiseta, pasó inadvertido, casi como que lo confundieron con un nicho brasileño". El aficionado relató que tanto él como sus amigos son "hinchas de un club de Segunda División de Argentina y la remera es negra y blanca, muy parecido al Botafogo, que es un equipo de aquí de Río de Janeiro": "Eso nos ayudó un poco a camuflarnos entre la gente y no recibir agresiones".

AMDEP3600. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 21/11/2023.- Integrantes de la policía brasileña intenta controlar disturbios entre hinchas de Brasil y de Argentina hoy, en un partido de las eliminatorias para la Copa Mundo de Fútbol de 2026 entre Brasil y Argentina en el estadio Maracaná en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho

Leandro también quiso destacar que "era solo un grupo de los agresores de Brasil, la gran mayoría de la gente, no": "En el momento de los incidentes, nos ayudaron a poder escapar de la Policía". No acabó todo con lo sucedido antes del pitido inicial, ya que el aficionado desveló en El Partidazo de COPE que "después del partido, empezaron de vuelta a tirarnos cosas y hacernos señas y, después, a acusarnos incluso de hacer las mismas señas que no estaban haciendo": "La verdad que la Policía siempre reprimió solamente para un lugar".