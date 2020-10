Adama Traoré, en El Partidazo de COPE: "La gente se sorprende de que con mi físico pueda ser futbolista"

El futbolista del Wolverhampton, Adama Traoré, ha estado este jueves en El Partidazo de COPE algo más de 24 horas después de debutar con la Selección Española de fútbol. El catalán se ha mostrado “muy contento de, por fin, haber podido cumplir un sueño” tras vestir por primera vez la camiseta del conjunto nacional.

Adama Traoré ha recordado en El Partidazo de COPE sus inicios en la cantera del Fútbol Club Barcelona. “He jugado toda mi vida en el Barça, desde pequeño, pero no salí de la mejor manera. Me quedé con mal sabor de boca, pero no guardo ningún rencor”, ha confesado el catalán, cuya trayectoria siempre estará ligada al conjunto azulgrana.

Su estado de forma, lo más comentado

Sobre sus atributos físicos, Traoré ha confesado que “desde pequeño soy rápido, pero físicamente nunca fui muy grande”. A pesar de las apariencias, su volumen corporal no se debe a un excesivo entrenamiento con pesas, según explica el propio futbolista. “Realmente no hago pesas porque en los equipos en los que he estado no hacían muchos entrenamientos de fuerza”, ha explicado.

“Hice pesas en el Aston Villa y a la semana estaba ganando mucha musculatura, tanta que me tuvieron que decir que la dejase. Es mi genética. La gente que me ve por primera vez me dice: ‘¿Pero cómo puedes jugar al fútbol?’", ha reconocido.

Otra de las asuntos más comentados de Adama Traoré es su tendencia a utilizar aceite corporal durante los partidos. “Lo del aceite ya no es un secreto, pero lo llevaba porque tuve una lesión en el hombro y los rivales intentaban agarrarme y con el aceite no podían”, ha explicado.

Su etapa en Inglaterra... ¿tiene fin?

Acerca de su vida en Inglaterra, el catalán confiesa que echa de menos España, esencialmente “su clima y su comida”, unas raíces de las que nunca ha desconectado. “Por las noches veo series, películas… o escucho la COPE”, ha contado entre bromas.