La actitud de Toni Freixa ante el recorte de puntos del Atlético que amenaza al Barcelona: "Al retrovisor"

La marcha reciente en LaLiga tanto del Atlético de Madrid como del Barcelona ha permitido que el liderato del que ha presumido el equipo azulgrana durante tantas jornadas se sienta comprometido bajo la amenaza tangible del conjunto colchonero.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado en un partido directo por el liderato de la clasificación, que encabeza todavía el Barça con 38 puntos tras 18 jornadas. El Atlético de Madrid ha logrado ponerse segundo, con los mismos puntos, pero con un partido menos, por lo que el primer puesto ya no depende de forma directa del equipo de Hansi Flick.

EFE Hansi Flick, en rueda de prensa, tras empatar ante el Betis

La derrota del Barcelona en el campo de la Real Sociedad fue el desencadenante de una mala racha que puso fin a un idílico comienzo de temporada: desde entonces, sumando todas las competiciones, el Barça solo ha conseguido dos victorias en los últimos ocho partidos.

En lo que a LaLiga se refiere, solo ha sumado cinco de los últimos 18 puntos en juego.

Sin embargo, el Atlético de Madrid suma once triunfos de forma consecutiva. Tras perder 1-0 frente al Real Betis, el equipo que entrena Diego Simeone no ha dejado de ganar ni en LaLiga, ni Copa ni en la Champions.

EL OPTIMISMO DE FREIXA INCLUSO CON EL RIESGO DE PERDER EL LIDERATO

Lo que podría ser una racha preocupante para cualquier aficionado al Barcelona es algo sin más importancia para Toni Freixa. El exdirectivo azulgrana y actual comentarista en El Partidazo de COPE optó por sacar pecho y seguir presumiendo de liderato: "Bueno, 5 de 18 y seguimos líderes. Imagínate lo mal que están los demás", afirmó, para sorpresa de Juanma Castaño, que le preguntó si "de verdad, ¿esa es tu lectura? Que te ha recortado no sé cuántos puntos en los últimos partidos y tienen un partido menos", a lo que Freixa no se amedrentó.

"Hago la lectura de que el arranque de temporada fue extraordinario, de que casi nadie se lo tomaba en serio ese arranque de temporada, pero llegó hasta 33 de 36. Igual que decimos lo de '5 de 18', hay que decir 33 de 36'", aclaró.

No contento con el liderato del Barcelona gracias al rédito sacado durante las primeras jornadas, Freixa prefirió ser optimista de cara al enfrentamiento entre ambos equipos el próximo sábado 21 de diciembre a las nueve de la noche en Montjuic: "Ahora tenemos la gran oportunidad de irnos de vacaciones ganándole al equipo que está más en forma en el fútbol español, que es el Atlético de Madrid".

EFE Diego Pablo Simeone

¿Y si el Atlético gana en Montjuic y el Barcelona deja de ser líder? "Si eso sucede", planteó Freixa, "no pasa absolutamente nada, porque además eso va combinado con que el Barça va segundo en la Champions, y ya tiene resuelta la clasificación para octavos".

Por más que Juanma Castaño quiso centrar el debate en LaLiga, dejando al margen el segundo puesto en el que se asentó el Barça con su buen partido en Dortmund, Freixa después de sugerirle a Castaño "que me llaméis cuando hay Champions", retomó su argumento principal: "Vamos líderes", aunque en esta ocasión reconoció que "es verdad que no estamos bien, yo no soy ciego. Cinco puntos de 18 y haber perdido en casa con Las Palmas y Leganés, con todos los respetos, no sería lo normal. Pero una temporada es la globalidad. ¿Y la globalidad qué dice? Que el líder es el Barça. ¿Qué más dice? Que el Barça es el segundo en Champions", repitió antes de finalizar mandando un mensaje a todos los perseguidores del Barcelona en LaLiga, donde el Real Madrid, además del Atlético, amenaza el liderato azulgrana: "A partir de ahí, los demás... al retrovisor, ¡por detrás!"