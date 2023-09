Abonados del Real Madrid lamentan carencias en el interior del renovado Santiago Bernabéu

El 'nuevo' Santiago Bernabéu se estrenó, por fin, en la Liga de Campeones. Este miércoles, la grada del renovado coliséum madridista acogió a unos 70000 espectadores durante la celebración del Real Madrid - Union Berlin, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos.

Tampoco pasó desapercibida la presencia de unos 5000 aficionados germanos que acompañaron a su equipo, debutante en la Champions, y que se hicieron notar tanto, antes del encuentro, en la Puerta del Sol de Madrid, como después, en lo alto de uno de los dos fondos del estadio.

Durante el pasado verano, las obras avanzaron para tener a punto cuestiones tan importantes como el césped retráctil o el techo retráctil para el primer partido del Real Madrid como local en LaLiga, frente al Getafe. De hecho, las obras no han terminado todavía, y no será hasta el próximo mes de diciembre cuando el Santiago Bernabéu presente su nueva imagen al 100% de su remodelación.

Problemas que denuncian los abonados

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, al menos no para todo el mundo. Y es que, al margen de los 'memes' que han surgido en las últimas semanas con respecto al nuevo aspecto exterior del estadio (al que algunos le comparan con una fiambrera), el interior del estadio no es todo lo cómodo que se esperaba. De hecho, Paco González trasladó en El Partidazo de COPE de este miércoles los inconvenientes que han encontrado algunos abonados, como se lo hicieron saber al director de Tiempo de Juego.

El techo retráctil del nuevo Santiago Bernabéu.Twitter: @Fanaticos_RMCF





De hecho, en ese sentido, estadios como el Wanda Metropolitano, o San Mamés, como advirtieron después algunos oyentes a través del Whatsapp del programa, ganan con creces al Santiago Bernabéu.

Los 70000 espectadores fueron una buena entrada para un partido que se celebró a las 18.45 horas, un horario poco habitual para la afición del Real Madrid. "El estadio empieza a ser habitable", destacó Juanma Castaño.

Isaac Fouto, por su parte, recordó que la utilización del techo retráctil es completamente libre en los partidos de LaLiga; sin embargo, para partidos de competición europea, hay que pedir permiso a la UEFA.