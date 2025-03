Abel Caballero, en El Partidazo de COPE: "¿Por qué envían el listado de sedes a Louzán y dos días después, Vigo no está?"

Este lunes, el diario El Mundo publicó una información sobre la elección de las sedes para el Mundial de España y Marruecos de 2030 en la se hablaba de la polémica por el descarte de la sede de Vigo, en favor de San Sebastián.

En El Partidazo de COPE hablamos con Abel Caballero, alcalde de Vigo, que ha mostrado su indignación por este cambio que se produjo a última hora y en circunstancias muy extrañas: “Estoy enfado, como toda la ciudad, que está indignada. Estamos viendo las calificaciones y el oscurantismo es cada vez mayor. Está siendo un esperpento. Quiero que den todas las explicaciones y toda la información. El 25 de junio, Vigo era sede del Mundial y dos días después dejó de serlo”.

Sobre si conoce la razón por la que Vigo se cayó como sede del Mundial, reconoce que no sabe nada: ”No sé qué pasó y lo tienen que explicar. Nosotros lo supimos porque lo dijo Louzán en Riazor el 5 de julio y le preguntamos por qué y nos dijo que tuvo los resultados más bajos en cuanto a estructura financiera; y nosotros no tenemos ninguna deuda. Luego nos dijeron que fue porque no fuimos de la mano de la Federación Gallega, algo que no era un requisito”.

El alcalde de Vigo señaló a Rafal Louzán como protagonista de la caída de la ciudad como sede: “Era el vicepresidente cuando le envían el listado y le mandaron en el que Vigo era sede; y dos días después, no. Tiene que decir qué pasó. Exigí transparencia total, que lo cuelguen en la página web para poder saber la justicia de la elección. ¿Por qué envían el listado a Louzán y dos días después, Vigo no está? Voy a defender mi ciudad en todo lo que pueda hacerlo porque era un proyecto excepcional. Vigo dejó de estar cuando Louzán lo conoció”.