¿Cuáles son y cómo podemos evitar las lesiones más frecuentes en el deporte?

En esta nueva edición del KM 42 con Chema Martínez en 'El Partidazo de COPE', el atleta ha hecho un ránking de las lesiones más frecuentes en el atletismo:

1. Fascitis: “Puede ser crónica. Cuesta trabajo recuperarla”

2. Periostitis: “El periostio se inflama y suele dar bastante guerra”

3. Tendinopatia rotuliana: “Debemos acudir al fisio para todos estos problemas”



Hemos hablado con Sara Andrés, récord del mundo paralímpico de longitud en su categoría: “No tenía ni idea de la longitud, partí de cero esta temporada y en seis meses he conseguido el récord”. Sara ha dejado claro con Joseba Larrañaga su nuevo reto: “en cinco meses quiero saltar un metro más, podría estar en la pelea de las medallas”





����‍♀️ @SaraAndresB, en el #Km42 de @partidazocope



➡ “No tenía ni idea de la longitud, partí de cero esta temporada y en seis meses he conseguido el récord”



➡ “En cinco meses quiero saltar un metro más, podría estar en la pelea de las medallas”#PartidazoCOPE pic.twitter.com/JxLJjmnoLA — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 10 de junio de 2019

También hemos tenido la oportunidad de hablar con Sheila Avilés, que viene de quedar tercera en el Campeonato Mundial de Trail en Miranda do Corvo. Sheila ha reconocido en 'El Partidazo de COPE' que “un año en el que no me salían las cosas empecé a hacer Trail y me aficioné y ahora disfruto mucho” Respecto a su posición en el campeonato, “sabía que había mejores atletas que yo, fue una sorpresa ser la 3ª posición, pero corrí muy bien“.