CampodelGas (10-09-2021)

Leyre Sánchez Román Plaza de Toros La Cubierta de Leganés volcada con Javi Castillejo campeón del mundo del peso Superwelter del Consejo campodelgas buenas noches encantado de saludarle qué ganas tenía y qué ganas tengo de a ver si lo consigo que llevamos 2 años sin vernos dime si vienes que no iba a bajar y entiendo la serie Madrid ayer y hoy joder es la Fórmula 1 y en Holanda estaban todas las gradas llenas y nadie lleva mascarilla no sé exactamente eso si eso sin duda alguna qué tal está qué tal ha llegado el verano bien estupendo con mi amigo que nos produjo Pacquiao no es verdad es verdad es verdad si un poco igual que cuando me lo de Manolo Calvo Jaime cuando tomemos sin batería claro sigue ir hoy a bajar la guardia y hablaba de campo del bar de la COPE eso sí que saben demasiado jajaja bueno venga pues muchas gracias al compañero que descanse gusto empezar esta nueva temporada entre comillas hablando del fallecimiento como decía el director de de Manolo calvo que estaba a punto de cumplir el primer día 22 si hubiera hecho 80 años pero su corazón ha dicho basta subo al tres chocolate fresa de estáis ha ido una persona muy importante de nuestro si es verdad muchas habla de Carrasco curiosamente pues España quién ganó este este título y efectivamente tienes razón el resto de forman parte a parte 1 muy urgente que bueno disfruta cuando los aficionados se les acercan a rememorar viejas la verdad que había que pararlo no era cosa del cine para participar en aquella serie los camioneros que estaba modelo sanción Modric o sea ahora ahora me ves descarga pero vamos a ir con la presente algunos pasajes de esas etapas vitales que protagonizaba el nodo de Barcelona con un lleno a rebosar y entre gran expectación nuestro compatriota Manuel Calvo va a combatir contra el italiano nervios Harvey para el Campeonato Europeo de pesos pluma currado los iniciales son lentos muestra el doctor con iCarly se mantiene a prudente distancia pero a partir del segundo round salgo empieza mi eso es el combat precisamente se proclamó campeón de Europa del peso pluma verdad y me dice María Galiana en la plaza de toros en vela don es tremendo como el de mañana antes de nada vamos a hacer que descanse en paz Manolo cargo si mañana estamos en el Palau límite de Vall d'Hebron porque mañana lo da razón estás tú Jaime mañana solo eso cabárcenas de Europa superwelter Kerman Dylan charrat segundo año y un invicta francés también estamos nada es la mejor para porque además bueno porque las victoria Martínez Clemente tiene la posibilidad de la revancha contra Zelfa Barrett tremendo para pasar también a la historia porque yo ya te sientes Iker mangana en mañana se habrá sido campeón de en dos divisiones como no fueran Roberto Castañón historia en Europa es un hito técnicamente la cuenta del coche con cambio en la esquina cambio sorprendente sorprendente se ha encontrado ningún Larry nada que es otros compañeros allí desde el gimnasio y encontrado esa mala verdad que era un cambio yo al final he perdido ilusión por llegamos ahora peso de pelear con la que perdí y la verdad que estoy ilusionado y con muchas ganas para mí es un reto como Dylan porque es un invicto se mueve muy bien la verdad que es un buen boxeador y para mí es una motivación y no ilusión coge el entrenamiento con ese con esa meta paranaense un orgullo y la verdad que te agradezco muchísimo y con ganas de pelear es abonar pues ha recuperado la ilusión pero jode ha sido declaraciones contundentes en las que reconoció que se le acaba esta historia con el boxeo cuando parecía que iba a ser lo que iba a marcar subir explicando si son magníficos empezado también un poco porque se ha estado pues pues pues pues todo bien público de nadie para para saber cómo pero vamos que sienta bien ahora mismo quién la había mandado un mensaje porque esa cosa cuesta prontísimo y tal y me ha dicho igual arriba de su entrenador que la que nunca la he visto tan concentrado no sé es tan serio que me recuerda un poco en la mirada que tenía con el primer campeonato Europa con esquís y os acordáis que ahí lo miro que estaba que jode que se pensaba que teníamos un poseedor digo mañana estreno encontrar punto y aparte otra cuál es el primer Jaime de la velada a qué hora empieza si la pelea de quema porque en el horario español y el Athletic Jaime no hombre el Atleti juega mañana a las 9 vaya partido que tú y te queda arreglar de 9:30 a 19 está el campeonato Europa de las chicas y creo que antes de empezar las 7:30 para nosotros mucha presencia española muy interesante en la casita las de las que se emiten tienen pero sabes inglés y ya pues fenomenal un español que Cristóbal Lorente un campeonato de Europa de una española de Mario Romero Kiko Martínez y luego en estelar en San Fernando para desarmar Lejárraga contra Dylan charrat falta para nada jajaja hombre nadando en el mar bueno nosotros para lo bueno y para lo malo pero lo tuyo no es nada José seguro que ese y por la noche pelea Evander Holyfield no pelea de la olla por el Cobi presidente pelea Evander Holyfield en el Hard Rock Café de Florida mañana contra el Vitor Belfort en un combate en el que habrá un comentarista de lujo verdad Jaime parar para la cadena que la ha fichado que no sé ni cuál es que no es ninguna de esas gordas Donald Trump de 2 minutos pero han dicho que este sentido en fin esperemos que se lo tomen un poco que le he dicho a ver por eso te lo dije que no tiene nada que ver no vamos la MMA vamos llevamos no eso aquí en España no se me da esto se tiene un canal de pago allí empecé realmente lo que me ha comentado todo el mundo es increíble pues que el expresidente de los estados de bebé en una mortadela gorda eh porque me está dando más cena el dineral que le que le van a pagar bueno por supuesto van avión privado porque luego él quiere ir al homenaje del 11 de septiembre y pero eres un apoyo y espero que tenía el Tron plaza m la tranqui si no les hacía muchas veladas eso es lo que te digo en el presidente actual yo le veo más comentando golf tiene más pinta de eso es verdad de verdad es verdad que me encantaría pelear a Tyson Fury contra Mike Tyson una cosa te lo podía hacer un recordatorio impresionado y a la vez que no sé que me ha hecho por un boxeador era un gran aficionado al boxeo el mundo que final yo creo que el mismo yo creo que no se podía esperar que el Presidente de la República además con una música de la película esa los profesionales con la música llevando el féretro y está con unas imágenes preciosas del público que aplaudía lloraba actores el presidente reuma cromos la familia de boxeadores de Huelva a Belmondo con el sombrero que ya no vengas que hablar con la chica que ya con el periódico haciendo los dos por los Campos Elíseos blanco y negro de lo que luego sería el mundo un tipo tan simpático bebé el cómo se le llamaba no y eso como dices afición al boxeo fantástico bueno lo práctico y ten en cuenta que hemos salido Alen de Lon iban siempre hablar a las promocionaron alguna velada pues lo que me resulta emocionante es volver a escucharlos me hace mucha ilusión que me encanta además me encanta así que pues eso ya va a ser la repanocha directo Jaime feliz velada mañana te explicaré algún abrazo hasta mañana nos vamos